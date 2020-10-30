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Милик провел встречу с руководством Наполи - игрок намерен сменить клуб зимой

Италия
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О продлении контракта он не хочет слышать

Милик провел встречу с руководством Наполи - игрок намерен сменить клуб зимой
UA-Футбол
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Аркадиуш Милик, вместе со своими представителями, сегодня провел встречу с руководством "Наполи". Был поднят вопрос о его будущем.

Польский форвард, по данным Джанлуки ди Марцио, четко дал понять, что хочет сменить клуб уже в январе. Его контракт истекает летом 2021-го, но он не хочет ждать целый сезон.

Также известно, что "Наполи" на данный момент не получал официальных предложениях по трансферу Милика. Аркадиуш летом отказался продлевать контракт, после чего был вычеркнут из заявки на сезон.

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За четыре года в Неаполе польский нападающий успел сыграть 122 матча, в которых забил 48 голов.

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В статье: Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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