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Милик провел встречу с руководством Наполи - игрок намерен сменить клуб зимой
О продлении контракта он не хочет слышать
Аркадиуш Милик, вместе со своими представителями, сегодня провел встречу с руководством "Наполи". Был поднят вопрос о его будущем.
Польский форвард, по данным Джанлуки ди Марцио, четко дал понять, что хочет сменить клуб уже в январе. Его контракт истекает летом 2021-го, но он не хочет ждать целый сезон.
#Napoli, il futuro di #Milik e l'esito dell'incontro a Castel Volturno: il punto https://t.co/1mn4SDXHG9— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) October 30, 2020
Также известно, что "Наполи" на данный момент не получал официальных предложениях по трансферу Милика. Аркадиуш летом отказался продлевать контракт, после чего был вычеркнут из заявки на сезон.
За четыре года в Неаполе польский нападающий успел сыграть 122 матча, в которых забил 48 голов.
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