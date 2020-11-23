ВИДЕО, как Верона четыре раза попала в каркас, но проиграла Сассуоло после двух шедевров

"Сассуоло" - главное открытие нынешнего сезона в Италии. Команда Де Дзерби сейчас является главным преследователем "Милана", отставание от россонери составляет два очка. Пока Златан и компания не сыграли с "Наполи", именно "Сассуоло" возглавлял турнирную таблицу, победив "Верону".

Но что это была за победа! "Вероне" явно не помешало бы воспользоваться рецептом Михаила Кополовца. Хозяева в течение игры владели ощутимым преимуществом, очень опасно атаковали и в конце концов четыре раза попадали в каркас ворот "Сассуоло". Еще несколько раз свою команду спасал Консильи. Зато гости забивали. Да еще и особенно красиво. Бога забросил мяч в дальнюю девятку, а Берарди вколотил так, что Сильвестри не успел выбросить руку, хотя мяч пролетел почти над ним.

Вашему вниманию видео обзор матча "Верона" - "Сассуоло", который состоялся в рамках восьмого тура итальянской Серии А.

Серия А. Восьмой тур

"Верона" - "Сассуоло" 0:2

Голы: Бога 42, Берарди 76