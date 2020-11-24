Уже продлили? Президент Аталанты – о контракте Гасперини с клубом

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси сообщил, что Джан Пьеро Гасперини подписал с клубом новый трудовой договор. Цитирует Перкасси портал Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

Отметим, что контракт Гасперини истекал в июне 2022-го, но Антонио заявил в СМИ, что итальянский специалист будет руководить "Аталанту" как минимум еще на один сезон. Напомним, Джан Пьеро возглавляет "Королеву провинциалов" с 2016 года.