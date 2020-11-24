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Уже продлили? Президент Аталанты – о контракте Гасперини с клубом

Италия
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Уже продлили? Президент Аталанты – о контракте Гасперини с клубом
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Президент "Аталанты" Антонио Перкасси сообщил, что Джан Пьеро Гасперини подписал с клубом новый трудовой договор. Цитирует Перкасси портал Football Italia со ссылкой на Sky Sport.

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Отметим, что контракт Гасперини истекал в июне 2022-го, но Антонио заявил в СМИ, что итальянский специалист будет руководить "Аталанту" как минимум еще на один сезон. Напомним, Джан Пьеро возглавляет "Королеву провинциалов" с 2016 года.

"Мы уже продлили его соглашение, теперь оно действует до 2023 года. Это произошло в конце прошлого сезона. Связь между тренером и клубом становится еще сильнее".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Антонио Перкасси
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Источник:
Football Italia

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