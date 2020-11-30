Серия А. Яркая, но почти бесполезная ничья в Турине

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Сампдория" 2:2

Голы: Белотти 25, Мейте 76 - Кандрева 54, Квальярелла 63

"Торино" и "Сампдория" уже забыли о Еврокубковых амбициях и лишь желают выжить. "Торо" победил в нынешнем сезоне лишь однажды, после отличного часа игры умудрился упустить 2:0 и проиграть "Интеру". "Сампдория" в четверг после отличного первого тайма дерби упустила 1:0 и вылетела из Кубка. До того дважды проиграла в лиге. Да ещё и оба тренера вылетели - Марко Джампаоло заболел коронавирусом, Клаудио Раньери дисквалифицирован. Что можно было ожидать здесь? Оказалось - немало.

В первом тайме уровень игры и скорости были весьма низкими. Кроме гола, реально опасными были лишь удары головой Дзадзы и Квальяреллы с линии вратарской - оба неточные. Поначалу всё было ожидаемо. Команда Джампаоло стерильно владела мячом, команда Раньери затаилась и выжидала шанса. Гол состоялся без сопротивления - защитники подумали, что Синго упустил мяч за боковую линию, остановились, а тот прострелил на Белотти. После чего стерильно держали мяч уже гости из Генуи.

В перерыве Раньери выполнил четыре замены. Помогло. "Дория" заиграла быстрее. Квальярелла, как и Белотти, пропустивший предыдущий матч своей команды, пяткой отдал Кандреве, тот ворвался в штрафную и забил. Антонио вернул долг длинным забросом под удар слёта. А вратарь гостей Аудеро спас от Дзадзы, Мейте в упор, Верди и Льянко на добивании. И всё же победу не удержал. Мейте замкнул угловой Верди.

Команды могут быть довольны вторым таймом, характером, удачным возвращением лидеров атаки. Но не результатом. Ведь "Торино" не вышел из зоны вылета, а "Сампдория" не дошла до Топ-10.