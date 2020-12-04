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Отныне в честь Марадоны. Стадион в Неаполе официально сменил название
Чтут главную легенду
Теперь уже официально - домашний стадион "Наполи" был переименован в честь Диего Армандо Марадоны. Великий аргентинский футболист скончался на прошлой неделе.
Сразу после его смерти, власти Неаполя решили переименовать стадион "Сан-Паулу". Сегодня вышло официальное постановление, которое было подписано лично мэром города.
Napoli’s Stadio San Paolo has officially changed name...— Football on BT Sport (@btsportfootball) December 4, 2020
From today it will be known as the Stadio Diego Armando Maradona ???????????? pic.twitter.com/7gylxqpbkH
Марадона - величайший игрок в истории "Наполи", который шесть лет защищал цвета команды. Именно с ним они выиграли два своих единственных чемпионства, а также кубок УЕФА.
Отметим также, что в "Наполи" десятый номер закреплен именно за Марадоной.
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