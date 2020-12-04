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Отныне в честь Марадоны. Стадион в Неаполе официально сменил название

Италия
(1 голосов)

Чтут главную легенду

Отныне в честь Марадоны. Стадион в Неаполе официально сменил название
UA-Футбол
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Теперь уже официально - домашний стадион "Наполи" был переименован в честь Диего Армандо Марадоны. Великий аргентинский футболист скончался на прошлой неделе.

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Сразу после его смерти, власти Неаполя решили переименовать стадион "Сан-Паулу". Сегодня вышло официальное постановление, которое было подписано лично мэром города.

Марадона - величайший игрок в истории "Наполи", который шесть лет защищал цвета команды. Именно с ним они выиграли два своих единственных чемпионства, а также кубок УЕФА.

Отметим также, что в "Наполи" десятый номер закреплен именно за Марадоной.

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В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь)
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
04.12.2020 в 19:49
невже в когось можуть виникти сумніви в ієрархії "благородних кровєй" у світовому футболі. марадона був принц. близько ніхто не наближався.
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Kolibri (Киевоград)
04.12.2020 в 19:15
Респект!
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