Отныне в честь Марадоны. Стадион в Неаполе официально сменил название

Теперь уже официально - домашний стадион "Наполи" был переименован в честь Диего Армандо Марадоны. Великий аргентинский футболист скончался на прошлой неделе.

Сразу после его смерти, власти Неаполя решили переименовать стадион "Сан-Паулу". Сегодня вышло официальное постановление, которое было подписано лично мэром города.

Napoli’s Stadio San Paolo has officially changed name...



From today it will be known as the Stadio Diego Armando Maradona ???????????? pic.twitter.com/7gylxqpbkH