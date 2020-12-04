Отныне в честь Марадоны. Стадион в Неаполе официально сменил название

Теперь уже официально - домашний стадион "Наполи" был переименован в честь Диего Армандо Марадоны. Великий аргентинский футболист скончался на прошлой неделе.

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Сразу после его смерти, власти Неаполя решили переименовать стадион "Сан-Паулу". Сегодня вышло официальное постановление, которое было подписано лично мэром города.

Napoli’s Stadio San Paolo has officially changed name...



From today it will be known as the Stadio Diego Armando Maradona ???????????? pic.twitter.com/7gylxqpbkH — Football on BT Sport (@btsportfootball) December 4, 2020

Марадона - величайший игрок в истории "Наполи", который шесть лет защищал цвета команды. Именно с ним они выиграли два своих единственных чемпионства, а также кубок УЕФА.

Отметим также, что в "Наполи" десятый номер закреплен именно за Марадоной.