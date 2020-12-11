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"Переход Месси в Наполи был бы похож на фильм". Боатенг намекнул Лео на дань Марадоне
Кевин-Принс на связи
Лионель Месси уже продемонстрировал уважение к Диего Марадоне, надев под футболку "Барселоны" джерси аргентинца времен "Ньюэллс Олд Бойз".
Полузащитник "Монцы" Кевин-Принс Боатенг считает, что когда контракт Месси с каталонской "Барселоной" закончится (в 2021 году), то неплохо было бы подписать трудовой договор с "Наполи", за который выступал Марадона.
"Месси завершит свой этап в "Барселоне" – и как было бы прекрасно, позвони он в "Наполи" и скажи: "Я приеду?" Это было бы похоже на фильм. Ему придется отправиться на тренировку на гребаном вертолете, потому что люди съедят его живьем, они сойдут с ума".
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