"Переход Месси в Наполи был бы похож на фильм". Боатенг намекнул Лео на дань Марадоне

Лионель Месси уже продемонстрировал уважение к Диего Марадоне, надев под футболку "Барселоны" джерси аргентинца времен "Ньюэллс Олд Бойз".

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Полузащитник "Монцы" Кевин-Принс Боатенг считает, что когда контракт Месси с каталонской "Барселоной" закончится (в 2021 году), то неплохо было бы подписать трудовой договор с "Наполи", за который выступал Марадона.