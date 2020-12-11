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"Переход Месси в Наполи был бы похож на фильм". Боатенг намекнул Лео на дань Марадоне

Италия
(1 голосов)

Кевин-Принс на связи

"Переход Месси в Наполи был бы похож на фильм". Боатенг намекнул Лео на дань Марадоне
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Лионель Месси уже продемонстрировал уважение к Диего Марадоне, надев под футболку "Барселоны" джерси аргентинца времен "Ньюэллс Олд Бойз".

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Полузащитник "Монцы" Кевин-Принс Боатенг считает, что когда контракт Месси с каталонской "Барселоной" закончится (в 2021 году), то неплохо было бы подписать трудовой договор с "Наполи", за который выступал Марадона.

"Месси завершит свой этап в "Барселоне" – и как было бы прекрасно, позвони он в "Наполи" и скажи: "Я приеду?" Это было бы похоже на фильм. Ему придется отправиться на тренировку на гребаном вертолете, потому что люди съедят его живьем, они сойдут с ума".

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В статье: Лионель Месси Кевин-Принс Боатенг Диего Марадона Барселона
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Источник:
ESPN

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Комментарии (1)
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balamyt (Boston)
11.12.2020 в 15:07
Это Боатенг сошел с ума . Месси уже отдал дань Марадоне ,но ехать играть за Наполи где блистал Диего это бред..Город Лео - это Барселона..Может когда нибудь именем Месси назовут и стадион где он играет сейчас.,..Но мерятся Славой с Марадогой в Неаполе Месси не будит...этот город останется за Марадоной Навсегда...
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