Капитан Наполи сделал себе татуировку с изображением Марадоны

Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал себе татуировку на левой ноге с изображением легендарного футболиста Диего Марадоны. Фотографы заметили, что вчера в матче против "Реала Сосьедад" он впервые вышел с новым тату на поле.

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????✍️ El tatuaje de @Lor_Insigne en honor a Diego Armando Maradona. ????#ForzaNapoliSempre ???? pic.twitter.com/WzhX1OoGRO — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 10, 2020

Напомним, 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Ранее мы сообщали, что в Аргентине активно подписывают петицию для выпуска купюры номиналом в 10 тысяч песо с изображением Диего.