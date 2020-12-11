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Капитан Наполи сделал себе татуировку с изображением Марадоны
Диего теперь всегда с ним
Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал себе татуировку на левой ноге с изображением легендарного футболиста Диего Марадоны. Фотографы заметили, что вчера в матче против "Реала Сосьедад" он впервые вышел с новым тату на поле.
¡???????????? ???????????????? ???????? ???????? ????????????????! ????— Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) December 10, 2020
????✍️ El tatuaje de @Lor_Insigne en honor a Diego Armando Maradona. ????#ForzaNapoliSempre ???? pic.twitter.com/WzhX1OoGRO
Insigne’s new Maradona tattoo. ???????? #DiegoEterno— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) December 7, 2020
???? IG | @/valentinorussotattoo pic.twitter.com/CFhw8TEnUh
Напомним, 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.
Ранее мы сообщали, что в Аргентине активно подписывают петицию для выпуска купюры номиналом в 10 тысяч песо с изображением Диего.
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