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Капитан Наполи сделал себе татуировку с изображением Марадоны

Италия
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Диего теперь всегда с ним

Капитан Наполи сделал себе татуировку с изображением Марадоны
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Капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье сделал себе татуировку на левой ноге с изображением легендарного футболиста Диего Марадоны. Фотографы заметили, что вчера в матче против "Реала Сосьедад" он впервые вышел с новым тату на поле.

Напомним, 25 ноября 2020 года Марадона умер из-за внезапной остановки сердца. Вскрытие назвало причиной смерти футболиста острый отек легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью.

Ранее мы сообщали, что в Аргентине активно подписывают петицию для выпуска купюры номиналом в 10 тысяч песо с изображением Диего.

Читайте такжеВ Аргентине активно подписывают петицию для выпуска купюры с изображением Марадоны

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В статье: Диего Марадона Наполи (Неаполь) Лоренцо Инсинье
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