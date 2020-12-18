Аталанта готова заплатить 10 миллионов евро за защитника Генка

Защитник "Генка" Йоахим Мехле в зимнее трансферное окно может перейти в "Аталанту", сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, бергамаски готовы предложить 10 миллионов евро за 23-летнего датчанина, но бельгийский клуб хочет выручить на пару миллионов больше.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.