Италия
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Аталанта готова заплатить 10 миллионов евро за защитника Генка
Но бельгийцы просят больше
Защитник "Генка" Йоахим Мехле в зимнее трансферное окно может перейти в "Аталанту", сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, бергамаски готовы предложить 10 миллионов евро за 23-летнего датчанина, но бельгийский клуб хочет выручить на пару миллионов больше.
В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Мехле провел 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи.
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