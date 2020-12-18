Италия
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Ювентус готов включить Бернардески и Дибалу в сделку по Погба
Туринцы хотят вернуть экс-игрока
"Ювентус" готов отдать двух своих игроков, чтобы вернуть в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает ЕSPN.
По данным источника, туринский клуб хочет включить в сделку нападающих Пауло Дибалу, который еще не продлил контракт с "Ювентусом", и Федерико Бернардески.
Соглашение Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2022 года, однако в СМИ сообщалось о желании 27-летнего футболиста покинуть английский клуб.
В текущем сезоне француз провел 10 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.
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