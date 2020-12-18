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Ювентус готов включить Бернардески и Дибалу в сделку по Погба

Италия
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Туринцы хотят вернуть экс-игрока

Ювентус готов включить Бернардески и Дибалу в сделку по Погба
Новина українською

"Ювентус" готов отдать двух своих игроков, чтобы вернуть в команду полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает ЕSPN.

По данным источника, туринский клуб хочет включить в сделку нападающих Пауло Дибалу, который еще не продлил контракт с "Ювентусом", и Федерико Бернардески.

Соглашение Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитано до лета 2022 года, однако в СМИ сообщалось о желании 27-летнего футболиста покинуть английский клуб.

В текущем сезоне француз провел 10 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.

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В статье: Ювентус (Турин) Пауло Дибала Федерико Бернардески
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