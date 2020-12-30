Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В Италии подумывают о вакцинации всех профессиональных футболистов
Других вариантов нет
Медицинская комиссия итальянской федерации футбола изучает вопрос, можно ли вакцинировать всех профессиональных футболистов от COVID-19.
Это предложение все чаще озвучивается в Италии, в частности от ассоциации профессиональных футболистов.
“Вакцинирование всех футболистов в Италии это вопрос, который точно должен быть изучен”, – сказал член медицинской комиссии ИФФ Франческо Браконаро в интервью Radio Kiss Kiss.
“Будет бессмысленно вакцинировать только некоторых, но не всех футболистов. Вакцину должны получить все футболисты”.
“Учитывая все, что мы испытали в последние десять месяцев, этому нет альтернатив”, – отметил Браконаро.
Популярное сейчас
- Нападающим клуба УПЛ заинтересовался клуб из Южной Кореи
- Смешной автогол и удары в девятки. Вест Бромвич - Лидс 0:5. Видео голов и обзор матча
- Рекордные минуты Ярмоленко, никудышняя Барса и чистка в Александрии. Главные новости от 29 декабря
- Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО