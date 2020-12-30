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В Италии подумывают о вакцинации всех профессиональных футболистов

Италия
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В Италии подумывают о вакцинации всех профессиональных футболистов
UA-Футбол
Новина українською

Медицинская комиссия итальянской федерации футбола изучает вопрос, можно ли вакцинировать всех профессиональных футболистов от COVID-19.

Это предложение все чаще озвучивается в Италии, в частности от ассоциации профессиональных футболистов.

“Вакцинирование всех футболистов в Италии это вопрос, который точно должен быть изучен”, – сказал член медицинской комиссии ИФФ Франческо Браконаро в интервью Radio Kiss Kiss.

“Будет бессмысленно вакцинировать только некоторых, но не всех футболистов. Вакцину должны получить все футболисты”.

“Учитывая все, что мы испытали в последние десять месяцев, этому нет альтернатив”, – отметил Браконаро.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии коронавирус
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
30.12.2020 в 11:57
Ситуация с вакциной напоминает Ссср.Вот вроде бы она уже есть, вроде бы доступна, кто-то её может получить, но основная масса людей ждёт и не понимает ПОЧЕМУ они вынуждены ждать, если то, что им надо уже ЕСТЬ?? короче, идёт искусственное растягивание сроков всей этой паники.
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