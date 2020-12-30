В Италии подумывают о вакцинации всех профессиональных футболистов

Медицинская комиссия итальянской федерации футбола изучает вопрос, можно ли вакцинировать всех профессиональных футболистов от COVID-19.

Это предложение все чаще озвучивается в Италии, в частности от ассоциации профессиональных футболистов.

“Вакцинирование всех футболистов в Италии это вопрос, который точно должен быть изучен”, – сказал член медицинской комиссии ИФФ Франческо Браконаро в интервью Radio Kiss Kiss.

“Будет бессмысленно вакцинировать только некоторых, но не всех футболистов. Вакцину должны получить все футболисты”.

“Учитывая все, что мы испытали в последние десять месяцев, этому нет альтернатив”, – отметил Браконаро.