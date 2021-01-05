Ибрагимович не сыграет в матче с Ювентусом

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович продолжает тренироваться индивидуально перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Швед не будет включен в заявку команды на игру с туринским клубом. Он нацелен на то, чтобы вернуться на поле 18 января, когда красно-черные встретятся с "Кальяри".

Матч между "Миланом" и "Ювентусом" пройдет 6 января.

39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за "Милан" и забил 11 мячей при двух голевых передачах.