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Ибрагимович не сыграет в матче с Ювентусом

Италия
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Игрок восстанавливается от травмы

Ибрагимович не сыграет в матче с Ювентусом
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Форвард "Милана" Златан Ибрагимович продолжает тренироваться индивидуально перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Швед не будет включен в заявку команды на игру с туринским клубом. Он нацелен на то, чтобы вернуться на поле 18 января, когда красно-черные встретятся с "Кальяри".

Матч между "Миланом" и "Ювентусом" пройдет 6 января.

39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за "Милан" и забил 11 мячей при двух голевых передачах.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан Милан (Италия)
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