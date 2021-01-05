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Ибрагимович не сыграет в матче с Ювентусом
Игрок восстанавливается от травмы
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович продолжает тренироваться индивидуально перед матчем 16-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Швед не будет включен в заявку команды на игру с туринским клубом. Он нацелен на то, чтобы вернуться на поле 18 января, когда красно-черные встретятся с "Кальяри".
Матч между "Миланом" и "Ювентусом" пройдет 6 января.
39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за "Милан" и забил 11 мячей при двух голевых передачах.
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