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Агент Эриксена требует через суд у Интера 25% от суммы трансфера игрока с Тоттенхэма
Очередные игры вне поля
Агент полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена Мартинус Шутс требует 7 млн евро комиссионных от суммы трансфера игрока из английского "Тоттенхэма" в миланский клуб. Об этом сообщает Corriere della Sera.
Шутс подал иск в Комиссию спортивных гарантий Coni по поводу невыплаты ему комиссионной компенсации. Сообщается, что почти за год времени от перехода датчанина согласована перед трансфером сумма не была выплачена агенту.
Напомним, Кристиан Эриксен перешел из "Тоттенхэма" в "Интер" за 27 млн евро 28 января прошлого года за пять месяцев до окончания контракта с лондонским клубом. Тогда его стоимость оценивалась порталом Transfermarkt в 90 млн евро, в то время как сейчас - в 35 млн. За миланский клуб полузащитник провел 39 игр (в среднем 37,7 минут за матч), забив четыре гола и отдав три ассиста.
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