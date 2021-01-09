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Пирло: Юве выигрывает девять лет подряд в Серии А. На нас оказывается давление
Наставник туринцев прокомментировал борьбу за победу в итальянском чемпионате
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло поделился мыслями насчет борьбы за скудетто в текущем сезоне Серии А.
"Кто бы ни был наверху, над этой командой нужно взять верх. Мы выигрываем девять лет подряд в Серии А, и очевидно, что на нас оказывается давление. "Милан" – команда, над которой нужно взять верх, потому именно они лидируют сейчас.
Победа над "Миланом" была важной, но если мы не выиграем завтра у "Сассуоло", то все будет напрасно. Если здесь не будет результата, то то, что мы сделали на "Сан-Сиро", отойдет на второй план", – рассказал наставник "зебр".
На данный момент "Юве" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от первого "Милана" на семь очков, но имея в матч в запасе.
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