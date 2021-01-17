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В Торино решили уволить Марко Джампаоло
Экс-тренер "Милана" может потерять очередную работу
"Торино" принял решение уволить главного тренера команды Марко Джампаоло, сообщает Sport Italia.
54-летний специалист возглавил команду летом прошлого года, и с тех пор "быки" откровенно не блещут, расположившись в зоне вылета по итогам 18 туров.
Всего "Торино" провёл 20 матчей под его руководством, выиграв лишь четыре из них. В среднем команда набирает 0,95 очков за игру.
В 2019-м году Джампаоло был уволен из "Милана" после 7 туров. Предполагается, что новым главным тренером станет экс-наставник "Дженоа" Давиде Никола.
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