В Торино решили уволить Марко Джампаоло

"Торино" принял решение уволить главного тренера команды Марко Джампаоло, сообщает Sport Italia.

54-летний специалист возглавил команду летом прошлого года, и с тех пор "быки" откровенно не блещут, расположившись в зоне вылета по итогам 18 туров.

Всего "Торино" провёл 20 матчей под его руководством, выиграв лишь четыре из них. В среднем команда набирает 0,95 очков за игру.

В 2019-м году Джампаоло был уволен из "Милана" после 7 туров. Предполагается, что новым главным тренером станет экс-наставник "Дженоа" Давиде Никола.