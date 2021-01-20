Кубок Италии. Рома вылетает от Специи с двумя удалениями

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Специя" 2:4 ОТ (2:2)

Голы: Лоренцо Пеллегрини 43 (пен.), Мхитарян 73 - Галабинов 6 (пен.), Сапонара 15, 119, Верде 107

"Рома": Пау Лопес, Манчини, Кристанте (Фузато 95), Кумбулла, Б. Перес, Вильяр (Верету 69), Лоренцо Пеллегрини, Спинаццола (Карсдорп 69), Педро, Мхитарян (К. Перес 85, Ибаньес 95), Майораль (Джеко 91)

"Специя": Крапикас, Виньяли, Эрлич, Исмаили, Рамос (Делль'Орко 68), Дейола (Акампора 80), Сена (М. Риччи 68), Маджоре, Агудело (Верде 59), Галабинов (Пикколи 68), Сапонара

Предупреждения: Манчини 51 - Агудело 13, Исмаили 24, Делль'Орко 90+1

Удаления: Манчини 91 (вторая жёлтая), Пау Лопес 92 (прямая красная)

"Хорошо, что у нас нет времени на то, чтобы жалеть себя". Матч против "Специи" наступил быстро после провала "Ромы" в Римском дерби, и в нём требовалась, как сказал автор цитаты Крис Смоллинг, большая реакция. Даже напрашивалась, учитывая победы в лиге над всеми командами ниже Топ-9. Вот только Кубок - совсем другой турнир. И здесь столичный гранд с 2015-го года проваливался уже трижды. 1:7 от "Фиорентины" помнят все, также он вылетал дома от "Торино". А как раз в 2015-ом здесь же по пенальти - от той же "Специи", тогда игравшей в Серии Б. Провал повторился и сегодня.

Лигурийцы любят прессинговать и разыгрывать от обороны до упора. Здесь последнее чуть не аукнулось им в самом начале, когда Майораль перехватил и уже обошёл вратаря. Однако его, наверное, напугал оставшийся защитник, ведь мяч пошёл чуть ли не в аут. И тут же гости заработали пенальти. Маджоре прорвался слева в штрафную и радостно упал от малейшего касания Кристанте. Галабинов, начавший сезон тремя голами, но затем вылетевший из-за травмы до середины января, реализовал. А вскоре перехватили пас Кумбулла, Галабинов оставил Сапонаре, и тот отлично пробил правой в "девятку".

Паулу Фонсека заявил, что из-за 0:2 на ранней стадии дерби его команда опустила руки. Здесь было иначе. После пяти минут шока началось давление. "Специя" оборонялась очень неуклюже, нервничала. Однако игроки "Ромы" то попадали в офсайд, то опаздывали с ударом или пасом в самой штрафной. Чётко играл лишь Лоренцо Пеллегрини. Один из его дальних выстрелов был чуть неточным, второй отбил вратарь, он также радостно упал в штрафной (хотя этот пенальти был более реальным, его зацепили). Впрочем, в начале второго тайма гости выравняли игру. Даже пробивали по воротам чуть интереснее.

Первый по-настоящему опасный удар во втором тайме нанёс Майораль. В контратаке, с четырёх метров, после прострела Педро. На 68-ой минуте. Мяч полетел в небеса. Но именно с того момента "Рома" начала склонять игру в тайме, в котором до того "Специя" просто выглядела лучше, в свою пользу. Мхитарян неточно пробивал с 15-ти метров. А вскоре разыграл "стенку" с Майоралем и подсёк над вратарём. Почти сразу же испанец с ещё одного прострела вновь промазал с четырёх метров, а после нескольких минут спокойствия пробил мимо при выходе один-на-один. Здесь уже "Специи" везло держаться.

В дополнительное время также везло гостям. В самом его начале Манчини за фол в центре поля получил вторую жёлтую карточку, сразу же за фол за пределами штрафной вратарь Пау Лопес получил красную. Из-за травмы первого вратаря Миранте на поле вышел третий, Фузато. Лигурийцы начали раскатывать соперника. Не очень впечатляюще. Единственным классным ударом был выстрел Маджоре издали, вытащенный Фузато из-под перекладины. Но всё же в итоге усталость и недостаток игроков сказались. Невысокому Верде позволили пробить головой без проблем. Кстати, воспитаннику "Ромы".

Далее "Специя" уже не пропускала. Более того - забила. Риккардо Сапонара из-за пределов штрафной блестяще подсёк мяч над Фузато. Будто бы подчеркнув практически традиционный провал "Ромы" в Кубке. На этот раз - дома, против новичка лиги, с двумя удалениями в течение двух минут. Правда, с одной стороны, раз это традиция, значит - не трагедия. Но когда такое происходит сразу же после позора в дерби - последствия могут быть разрушительными.