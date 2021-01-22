Кубок Италии. Лацио победил Парму c автоголом вратаря на девяностой минуте

Кубок Италии. 1/8 финала

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Парма" 2:1

Голы: Пароло 23, Коломби 90 (автогол) - Михейле 83

"Лацио": Стракоша, Пароло (Вавро 90+2), Худт, Ачерби, Лаццари (Лулич 71), Акпа-Акпро, Милинкович-Савич (Патрик 59), Эскаланте, Фарес (Марушич 71), А. Перейра (Корреа 59), Мурики

"Парма": Коломби, Бузи, Диркс (Камара 76), Дези (Эрнани 62), Д. Риччи, Зом, Сиприен (Бругман 62), Куртич, Михейле (Адоранте 90+2), Брунетта, Спрокати (Траоре 90+2)

Главный арбитр: Джованни Айрольди

"Лацио" подошел к матчу с первой в сезоне серией из трех побед подряд, сразу после триумфа в Римском дерби. Игроки уверены, что кризис миновал и видят движение вперед. Поэтому победить в Кубке "Парму", которая не побеждала в девяти матчах подряд и осталась с детским, по мнению СМИ, составом, были обязаны. Хотя расслабляться не имели права. Ведь также выставили почти второй состав, ранее потеряли немало очков против более слабых команд. И видели, как страдали "Ювентус", "Милан", "Интер", опозорились "Рома" и "Сассуоло" на этой стадии. И сами "орлы" тоже не гуляли.

Симоне Индзаги еще в среду назвал матч "коварным", отмечая жесткую оборону "Пармы". А она еще и по владению мячом и точности комбинаций не уступила. На удар Мурики в стойку на 14-ой минуте быстро ответила немного неточным ударом Брунетты с 12-ти метров. На три минуты ужаса в районе 20-ой, когда Мурики справа попал во вратаря, Перейра оттуда же в стойку, а Пароло головой замкнул навес Андреаса, ответила двумя супермоментами на 72-ой и 83-ей. Стракоша еле отразил удар головой Брунетты, а Михейле добил в перекладину. Риччи забросил на Михейле, тот прошел полполя и забил.

"Лацио" просто повезло не скатиться к ненужному овертайму. На 90-ой минуте Мурики замыкал навес ударом головой с 13-ти метров. Не мощным, но точным. К тому же, Коломби опоздал с прыжком. В итоге мяч попал в штангу и от спины вратаря закатился в ворота. Такой победный гол и такая игра римлян в общем точно не вдохновляют. Особенно - в начале матча и во втором тайме, когда доминировала "Парма". С другой стороны, при таком безумном календаре единственное, что должно интересовать - выход в четвертьфинал на матч против "Аталанты". Этот выход добыт.