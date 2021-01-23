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Владелец Ромы хочет заменить Фонсеку. Главный кандидат - Аллегри
Паулу будет уволен в случае поражения "Ромы" от "Специи"
Сейчас, в рамках 19-го тура итальянской Серии А "Рома" принимает "Специю".
Издание Corriere dello Sport сообщает, что руководство "волков" может уволить главного тренера команды Паулу Фонсеку, если сегодня "Рома" потерпит поражение.
По информации источника, владелец римского клуба Дэн Фридкин хочет пригласить нового специалиста на должность наставника команды. Подогревают ситуацию разногласия между Фонсекой и футболистами.
Главный претендент на пост главного тренера: экс-коуч "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Также рассматривается кандидатура Вальтера Мадзарри, который работал в "Торино", "Роме", "Наполи", "Интере" и "Уотфорде".
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