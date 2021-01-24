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Слета в девятку и идеальная комбинация. ВИДЕО, как Фиорентина отходила от поражения 0:6
Смотреть видео обзор матча Фиорентина - Кротоне, чемпионат Италии, 23 января 2021
На прошлой неделе "Фиорентина" потерпела сокрушительное поражение от "Наполи", поэтому для команды Чезаре Пранделли было крайне важно качественно сыграть с "Кротоне". И фиалкам это удалось, хоть счет и не такой убедительный, как мог бы быть - только 2:1. Зато оба гола в исполнении хозяев поля были действительно эффектные. Сначала Бонавентура забил невероятным ударом издали слета, а затем "Фиорентина" разорвала оборону соперника комбинацией, в финальной стадии которой Рибери отдал пас на пустые ворота Влаховичу.
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