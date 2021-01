Лидер пока не готов. Чалханоглу выздоровел от COVID-19, но не попал в заявку на матч Милана

Один из лидеров "Милана" Хакан Чалханоглу выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил при помощи социальных сетей.

Турецкий футболист пропустил три последних матча "Милана", в которых "россонери" проиграли дважды. Уже завтра Хакан приступит к тренировкам, но в заявку на игру против "Болоньи" он все равно не попал.

