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Лидер пока не готов. Чалханоглу выздоровел от COVID-19, но не попал в заявку на матч Милана
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Один из лидеров "Милана" Хакан Чалханоглу выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил при помощи социальных сетей.
Турецкий футболист пропустил три последних матча "Милана", в которых "россонери" проиграли дважды. Уже завтра Хакан приступит к тренировкам, но в заявку на игру против "Болоньи" он все равно не попал.
???? Guess who's back, Isma's back ????— AC Milan (@acmilan) January 29, 2021
???? The squad list for #BolognaMilan
???? I convocati per la trasferta di Bologna#SempreMilan@pumafootball pic.twitter.com/2Nt1KUJWpn
В текущем сезоне на счету Чалханоглу шесть голов и девять голевых передач в 24-х матчах.
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