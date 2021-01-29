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Лидер пока не готов. Чалханоглу выздоровел от COVID-19, но не попал в заявку на матч Милана

Италия
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Лидер пока не готов. Чалханоглу выздоровел от COVID-19, но не попал в заявку на матч Милана
UA-Футбол
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Один из лидеров "Милана" Хакан Чалханоглу выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил при помощи социальных сетей.

Турецкий футболист пропустил три последних матча "Милана", в которых "россонери" проиграли дважды. Уже завтра Хакан приступит к тренировкам, но в заявку на игру против "Болоньи" он все равно не попал.

В текущем сезоне на счету Чалханоглу шесть голов и девять голевых передач в 24-х матчах.

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В статье: Хакан Чалханоглу Милан
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