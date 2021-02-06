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В Наполи очередное заражение COVID-19. Вслед за Кулибали выпал ещё один защитник
У "партенопейцев" кадровые проблемы
В "Наполи" вновь возникла вспышка заражения коронавирусом.
Вчера клуб доложил о положительном тесте у Калиду Кулибали. Вслед за лидером обороны "партенопейцев" заболел и фулбек Фаузи Гулам. Об этом алжирец сообщил в Твиттере.
Оба игрока были отправлены на самоизоляцию в соответствии с регламентом, где проведут ближайшее время.
Сегодня "Наполи" проведёт выездной матч Серии А против "Дженоа". Встреча начнётся в 21:45.
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