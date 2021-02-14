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Удар по лидеру. ВИДЕО классного гола Специи, что заставил капитулировать Милан

Италия
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Златан и компания проиграли там, где этого не ждали

Удар по лидеру. ВИДЕО классного гола Специи, что заставил капитулировать Милан

фото - Getty Images

Новина українською

В прошлом сезоне "Специя" выступала в Серии В, а после повышения в классе зарекомендовала себя как крепкий средняя. Команда Винченцо Итальяно, в частности, играла вничью с "Аталантой", устраивала перестрелку с "Ромой", побеждала "Наполи". А в субботу, 13 февраля, обыграла лидера чемпионата - "Милан". При этом победа не была случайной - россонери уступили по всем показателям (кроме владения мячом). К тому же "Специя" весьма эффектно закрепила свою победу - на 67-й минут Симоне Бастони после розыгрыша штрафного мощно пробил под штангу, сдела счет 2:0. Доннарумма был бессилен. После этого поражения "Милан" рискует потерять лидерство (если "Интер" выиграет у "Лацио"), а "Специя" поднялась на 14-ю строчку.

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В статье: Милан лучшие голы Специя
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