Конте: Только идиот может не заметить прогресс Интера

Наставник "Интера" Антонио Конте резко высказался перед игрой с "Лацио" в 22-м туре Серии А, отметив прогресс своей команды.

"Лацио закрепился на определенном уровне, имеет четкую структуру и качественных игроков. У них длинная серия побед. Для нас это интригующая проверка своих способностей, поэтому мы должны быть готовы.

Меня радует, что мы создаем много моментов, при лучшей реализации наши успехи были бы заметней. Если вы не используете моменты, вы вылетаете из таких турниров, как Лига чемпионов или Кубок Италии.

Я действительно уверен, что за время моего пребывания в должности Интер вернул себе авторитет. Мы еще не достигли того, чего хотим, но усердно трудимся, и только идиот может не замечать наш прогресс", – цитирует Конте Football-Italia.