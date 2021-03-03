Комедия, бюрократия и политика. За кулисами несостоявшегося матча Лацио - Торино

Вчера во второй раз в сезоне зрители Серии А имели неудовольствие лицезреть трагикомедию. На поле римского стадиона "Стадио Олимпико" вышли игроки "Лацио" и арбитры, дефилировали по газону в течение 45-ти минут, а затем, после объявления о неявке соперника, покинули стадион. Все это произошло из-за запрета туринского ASL (Департамента Здоровья) выезда местного "Торино" на матч в Рим. Запрета давно известного. Тем не менее, спектакль вновь был разыгран. Впереди - техническое поражение, апелляции. Как было в таком же деле по матчу "Ювентус" - "Наполи" осенью.

Итальянский футбол вновь проявил одновременно бесчувственность и отсутствие рационализма. Как заявил бывший Генеральный директор Федерации (FIGC) Антонелло Валентини, возникла парадоксальная ситуация. Когда все правы и неправы одновременно. Как раз в итальянском духе. "Вместо споров о деньгах за телеправа лига должна была адаптировать протокол. И у неё было много времени после решения по делу "Ювентус" - "Наполи". Что ж, для бюрократов времени никогда не много.

Сильнее, чем "Наполи"

Нынешнее дело не только очень похоже на дело "Наполи", но еще и склоняется больше в пользу потерпевшего техническое поражение. Тогда неаполитанцев завернули прямо в аэропорту перед вылетом, немало подозрительных нюансов заставляли подозревать некую махинацию. Первые заявления местного ASL были расплывчатыми, и в них не было слов вроде "запрещаем". При этом "Наполи" слишком быстро отменил полет и гостиницу, хотя теоретически мог вылететь в Турин на следующий день. Да и, в конце концов, в стане "везувиани" были лишь двое зараженных игроков.

В стане "быков" сейчас восемь зараженных игроков плюс два члена штаба. Туринский ASL закрыл команду на карантин не за день до матча, а за неделю. С четким заявлением о дате и времени окончания карантина. Полночь со вторника на среды. И с очередным раундом тестов на коронавирус, состоявшимся вчера и принесшим результаты лишь под вечер. Она уже пропустила матч против "Сассуоло". Вчера не зараженным игрокам лишь позволили тренироваться по одному. Так что позиция "Торино" выглядит гораздо более сильной, чем позиция "Наполи", в итоге выигравшего свое дело.

Тогда против "Наполи" постановили и Серия А и Федерация. Лишь Олимпийский комитет отменил техническое поражение и снятие одного очка. Ныне же еще до матча даже глава Федерации Габриэле Гравина признал, что его невозможно провести. Критикуя правление лиги за расплывчатость решений и заявлений. Само правление уже было готово перенести матч либо на среду, либо на более поздний срок. Однако подавляющее большинство клубов выступило против. При этом можно заявить, что правление также нарушило протокол, поскольку в нем ничего не говорится о совещании со всеми клубами.

Двойное дно протокола

Что же говорится в протоколе, замечу, подкорректированном после истории с матчем "Ювентус" - "Наполи"? Подписанном Министерством Здравоохранения, Научно-техническим комитетом, Федерацией и лигой. Там говорится, что в случае менее десяти зараженных игроков команда может попросить перенести матч лишь однажды. Во второй же раз ее ожидает техническое поражение. И этот пункт наиболее сильный против "Торино", в отличие от "Наполи". Ведь у "Наполи" при всех подозрениях то был первый случай просьбы переноса. У туринцев уже перенесли матч против "Сассуоло" с пятницы.

Впрочем, этот пункт не единственный в протоколе. Там есть и пункт, гласящий о правомочности Департаментов Здоровья принимать решения согласно текущей ситуации. Этот пункт существовал и в предыдущем варианте протокола, до матча "Ювентус" - "Наполи". И он совершенно логичен. Ведь трудно представить себе протокол, запрещающий Департаментам вмешиваться. Мир находится на войне, Италия на войне, в этой войне условия всегда изменяются, враг меняется, находит новые пути. И запрещать офицерам, генералам этой войны изменять план просто глупо.

Глава туринского ASL Карло Пикко объяснил четко: "Со времени принятия протокола ситуация изменилась. Сейчас мы имеем дело с английским вариантом вируса, с вирусом с большей заразностью, более опасным. Поэтому невозможно слепо следовать старому протоколу. Его нужно изменить. Собрать команду было невозможно". Говорят и о заражении некоторых игроков английской мутацией. Так что условия войны изменились.

Игра и календарь

Что же касается позиции подавляющего большинства клубов, высказанной на экстренном совещании главе Серии А Паоло Даль Пино, то она проистекает из боязни не завершить сезон, из плотного календаря. Слово "календарь" часто звучало в устах сторонников "технаря". Но у этого страха глаза как раз слишком велики. Матч в Риме - всего четвертый в сезоне, не состоявшийся вовремя из-за коронавируса. За заботой о календаре забывают о главном - игре. Прежде всего следует сделать все возможное для проведения всех матчей, для решения судьбы всех на поле, а не в кабинетах.

Время есть. "Торино", "Сассуоло" и "Лацио" вылетели из Кубка. Первые двое не участвуют в Еврокубках. А третий проиграл первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Баварии" дома со счётом 1:4. Если не совершит чудо - у него останется много времени для того, чтобы отыграть матч против "Торо". Именно такие расчёты нужно делать. А не впадать в панику без причины, рисуя себе картины отмены 15-20 матчей. Проблемы нужно решать по мере их поступления. И не выдумывать их до того.

Известный спортивный юрист Пьерфилиппо Капелло (сын Фабио) поддерживает автоматические "технари" за неявку. Вместе с тем, он признает верховенство суда. А главное - заявляет, что правление лиги избрало "технарь" четкой тактикой и первым решением, не желает предоставлять клубам возможности переноса матчей. "Лига хочет, чтобы клубы доказывали в суде особые обстоятельства их случая". То есть лига не желает идти навстречу клубам. Какие у неё тогда цели? Может, не нужно играть? Может, раздать трофеи и места в Еврокубках тем, у кого меньше зараженных, и разойтись по домам?

Серия А изменяет принципам, за которые отчаянно боролась десять месяцев назад - закончить сезон на поле любой ценой. Боролась против всех - Правительства, Министерства Здравоохранения, Министерства спорта, Олимпийского комитета, отдельных клубов. Она отказывается от живого футбола слишком быстро. Оправдываясь календарём. "Невозможно защитить лигу, её календарь, её честь с помощью игнорирования объективной реальности. Реальности, которая запрещает нам двигаться, запрещает покидать город, " - заявляет владелец "Торо" Урбано Кайро. И я с ним полностью согласен.

Комедия ненависти

Это поведение лиги еще можно было бы проглотить. Если бы не политика и не личная ненависть. Общеизвестно, что наибольшие враги среди владельцев клубов - это Кайро и Клаудио Лотито из "Лацио". Они дерутся уже давно, матчи между их командами не раз заканчивались скандалами вплоть до угроз увести клуб из лиги. А ныне принадлежащая Кайро Gazzetta Dello Sport - флагман расследования против "Лацио" и Лотито по вопросу фальсификации результатов тестов на коронавирус. В том числе и перед матчем первого круга между ними. Здесь пахнет и "технарями", и даже уголовными делами.

"Лацио" мог согласиться на перенос матча, и тогда никакого скандала не было бы. Но Лотито, ныне, возможно, самый влиятельный человек в итальянском футболе, решил мстить.

"Ситуация так же логична, как то, что один плюс один - это два", - заявляет Кайро. "Но, вместо того, чтобы приказать дойти до двух, они делают тысячу шагов вокруг". Тысячу шагов по апелляциям ему придется. "Лацио" в лице спортивного директора Игли Таре (Лотито молчит), Гравина кивают на судебные власти. Даль Пино говорит о протоколе, но уже прямо признал, что лига должна прислушиваться к "твердым и ясным" решениям ASL. Практически все уверены, что "Торино" выиграет апелляцию. Так зачем устраивать эту Комедию дель Арте? Только потому, что итальянцы без нее не могут?