  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Андреа Пирло поссорился с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андреа Пирло поссорился с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто

Италия
(1 голосов)

С раздевалки доносились крики

Андреа Пирло поссорился с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто

Новина українською

В раздевалке "Ювентуса" произошёл конфликт после домашнего матча 28-го тура итальянской Серии А с "Беневенто", завершившегося сенсационной победой гостей со счётом 1:0.

По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло и президент клуба Андреа Аньелли повздорили на фоне неудачного результата. Утверждается, что из хозяйской раздевалки доносились крики и оскорбления.

"Ювентус", набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Беневенто
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...