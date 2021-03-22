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Андреа Пирло поссорился с президентом Ювентуса после поражения от Беневенто
С раздевалки доносились крики
В раздевалке "Ювентуса" произошёл конфликт после домашнего матча 28-го тура итальянской Серии А с "Беневенто", завершившегося сенсационной победой гостей со счётом 1:0.
По информации Football Italia со ссылкой на La Stampa, главный тренер "бьянконери" Андреа Пирло и президент клуба Андреа Аньелли повздорили на фоне неудачного результата. Утверждается, что из хозяйской раздевалки доносились крики и оскорбления.
"Ювентус", набрав 55 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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