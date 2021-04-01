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Сарри может сменить Фонсеку на посту главного тренера

Италия
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Агент тренера уже встречался с представителями клуба

Сарри может сменить Фонсеку на посту главного тренера

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Новым главным тренером "Ромы" может стать ранее работавший с "Ювентусом" Маурицио Сарри, сообщают итальянские СМИ.

По данным Calciomercato.com, в случае увольнения наставника римского клуба Паулу Фонсеки, главным претендентом на вакантный пост станет Сарри. Агент 62-летнего специалиста уже провел две встречи с генеральным директором "Ромы" Тьягу Пинту.

Сообщается, что ради перехода в "Рому" Сарри отказал "Фиорентине" и двум зарубежным клубам.

В Серии А римляне занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков после 28 матчей.

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В статье: Рома (Рим) Паулу Фонсека Маурицио Сарри
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