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Инстинкт убийцы. 38-летний Квальярелла забил 10-й гол в сезоне в матче с Миланом - ВИДЕО
Фабио не стареет!
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
29-й тур итальянской Серии А открывает матч между "Миланом" и "Сампдорией". В определенной степени эта игра - битва легенд, ведь в основе россонери вышел 39-летний Златан Ибрагимович, тогда как за генуэзцев играл 38-летний Квальярелла. Именно ветерану "Сампдории" удалось открыть счет в игре во втором тайме - на 57-й минуте Фабио мгновенно сориентировался, когда защитник отдал неудачную передачу и перебросил Джанлуиджи Доннарумму метров с 30-ти. Матч в итоге завершился со счетом 1:1.
Для Квальяреллы в текущем сезоне это уже десятый гол. Всего на высшем итальянском уровне он выступает с сезона 1999-2000. За два десятка лет он поиграл за "Асколи", "Ювентус", "Наполи", "Торино" и "Удинезе". Ему осталось сыграть шесть матчей, чтобы достичь отметки в 500 игр в Серии А. Сейчас на его счету 174 забитых мяча. За сборную Италии он сыграл в 29-ти матчах, в которых отметился восемью результативными ударами. С "Юве" он трижды становился чемпионом Италии, в сезоне 2018/19 выигрывал гонку бомбардиров Серии А уже в составе "Самподории".
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