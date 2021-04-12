Серия А. Сассуоло вновь восьмой, Беневенто не увеличивает запас над зоной вылета

Беневенто. "Чиро Вигорито"

"Беневенто" - "Сассуоло" 0:1

Гол: Барба 45+1 (автогол)

Все команды Топ-7 Серии А в 30-ом туре победили. Поэтому "Сассуоло" уж точно осталось бороться лишь за звание лучшей из остальных. Все три команды из зоны вылета проиграли, так что "Беневенто" пока не нужны очки позарез. Кроме того, обе команды в плохой форме, одержали лишь три победы на двоих в 26-ти последних матчах. Хотя в последних двух первый не проиграл "Роме" и поборолся с "Интером", а второй не проиграл "Парме" из зоны вылета в матче за шесть очков и победил сам "Ювентус". Потому кое-какая надежда на яркую игру оставалась. Но она быстро развеялась.

Даже против "Интера" и "Ромы" "Сассуоло" владел мячом 69-70 процентов времени. Потому здесь 74 в первом тайме не удивили. Не удивил и всего один удар по воротам от "Беневенто", всегда мало создающего. Гости также создали мало. Своими силами Лопес в дебюте матча замкнул прострел неточно. В концовке тайма Бога виртуозно прошёл троих слева и прострелил на соперника. Повезло с рикошетом от него, Барбы. Во втором скорости в целом и активность хозяев возросли, но моментов у обеих команд было мало. А ещё один прорыв Бога завершил выстрелом в перекладину через пальцы Монтипо.

Последняя четверть матча уже была совсем иной. Очень интересной. Джуричич замкнул фланговую комбинацию, похожую на замкнутую Лопесом, ещё хуже, чем Максим. Тут же Лападула прорвался и пробил. Консильи вытащил. Вратарю гостей и далее пришлось нервничать. Защитники блокировали за него в основное время, в добавленное он уже явно спас от удара головой Глика и подправления того же Глика от дальнего удара. Хотя и Распадори не реализовал выход один-на-один, который мог сделать счёт 2:0.

"Сассуоло" возвращается на восьмое место. "Беневенто" на 16-ом с восьмиочковым запасом над зоной вылета.