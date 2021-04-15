  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи готов подписать контракт с Ламелой
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи готов подписать контракт с Ламелой

Италия
(1 голосов)

Эрик может сменить клубную прописку

Наполи готов подписать контракт с Ламелой

tottenhamhotspur.com

Новина українською

Нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела может перейти в "Наполи", пишет Corriere dello Sport.

По информации источника, 29-летний аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии, а неаполитанцы готовы приобрести футболиста.

В сезоне-2020/21 Ламела провел 31 матч за "Тоттенхэм", на его счету 4 гола и 1 результативная передача.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон) Тоттенхэм
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...