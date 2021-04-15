Италия
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Наполи готов подписать контракт с Ламелой
Эрик может сменить клубную прописку
tottenhamhotspur.com
Нападающий "Тоттенхэма" Эрик Ламела может перейти в "Наполи", пишет Corriere dello Sport.
По информации источника, 29-летний аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии, а неаполитанцы готовы приобрести футболиста.
В сезоне-2020/21 Ламела провел 31 матч за "Тоттенхэм", на его счету 4 гола и 1 результативная передача.
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