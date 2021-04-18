Битва за выживание в Серии А. ВИДЕО, как Кальяри одолел Парму, забив на 91-й и 93-й минутах

Вашему вниманию видео обзор невероятного поединка, который выдали Кальяри и Парма. Обе команды находятся в зоне вылета, поэтому победа одной из них имела стратегическое значение. Парма мощно начала игру и на 31-й минуте повела в счете 2:0. Но Кальяри еще до перерыва один гол отыграл. Во втором тайме Парма снова увеличила свое преимущество до двух мячей, однако Марин на 66-й минуте классным ударом с линии штрафной сократил отставание.

Развязка наступила в компенсированное арбитром время. На 90+1-й минуте Гастон Перейро сравнивает счет, закрутив мяч с угла штрафной под дальнюю штангу. А на 90+3-й Черри приносит Кальяри победу! Таким образом, Кальяри отрывается от Пармы, которая занимает предпоследнее место, на пять очков. Правда, от спасительной 17-й строчки сардинцев отделяет два балла.

Серия А. 31-й тур

Кальяри. "Сарденья Арена"

"Кальяри" - "Парма" 4:3

Голы: Паволетти 39, Марин 66, Перейро 90+1, Черри 90+4 - Д. Пеццелла 5, Куцка 31, Ман 59