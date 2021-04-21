Серия А. Интер теряет очки, Ювентус хочет в Лигу Чемпионов, Кальяри не хочет вылетать

Специя. "Альберто Пикко"

"Специя" - "Интер" 1:1

Голы: Фариас 12 - Перишич 39

Поражение "Ювентуса" в предыдущем туре, поражение "Милана" в этом должны были успокоить "Интер". Вряд ли они способны догонять. 11 побед подряд обеспечили серьёзный отрыв. А ничью в Неаполе Антонио Конте принял спокойно, заявляя, что его команда отлично боролась, знала, что делала и ранее такой матч проиграла бы. С другой стороны, самоуспокоенности все ещё не время. Тем более - против "Специи". Эта команда играет в смелый атакующий футбол, уже побеждала "Милан", "Наполи", не пропустила дома от "Аталанты". На неё нужно было как следует настроиться.

Поначалу лидер лиги точно не настроился. "Специя" комбинировала интереснее, в первые 20 минут не позволяла бить по своим воротам. Не настроился и Самир Ханданович. Он пропустил банальный удар Фариаса издали под рукой. Грубая ошибка вратаря во втором матче подряд. И 0:1 во втором матче подряд после 11-ти подряд, в которых не уступал в счёте. Как и в Неаполе, "Интер" ответил. Начал набирать пасы и удары по воротам. Играл медленно и неопасно, разве что Барелла слёта мог попасть. Но в концовке тайма Хакими нашёл прострелом травмированного в последнее время Перишича.

Второй тайм уже начался более спокойно у ворот. Неспокойно в центре поля, где было немало стыков и фолов. "Интер", конечно, доминировал, но лишь после ошибки Проведеля Лаутаро мог забить. Вратарь исправился отличным сейвом. Переключили передачу гости лишь в последней четверти мачта. Тогда и Лукаку, и Лаутаро прорывались к вратарю. Проведель выцарапал мяч в ногах у первого, защитник - у второго. Защитник остановил и Перишича во вратарской, вратарь - удар Шкриньяра на линии ворот. Удар Лаутаро издали - стойка. И всё же этот ливень хозяева выдержали.

Десять очков над "Миланом", 11 - над "Ювентусом". В худшем случае после этого тура будет девять над "Аталантой". Все под контролем "Интера". Ничья на выезде с такой неудобной командой - не трагедия. Но далее нужно побеждать.

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Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Парма" 3:1

Голы: Сандро 43, 47, Де Лихт 68 - Бругман 25

"Ювентус" успокоиться точно не мог. Шума вокруг него как вокруг одного из главных инициаторов создания Суперлиги было очень много. Много шума было и вокруг чистого футбола. Чемпиону угрожает вылет из Топ-4. Правда, Андреа Пирло уверен, что этого не произойдёт, но тревожных знаков много. Он вновь прервал серию побед слишком рано, проиграл прямому конкуренту - "Аталанте" - из-за гола в концовке. Сегодня пропустил уже в восьмом туре подряд. К счастью для него, в соперниках была 19-ая команда лиги. Из которой после дикого 3:4 в Кальяри будто выпустили воздух.

Этот матч начинался очень похоже на матч в Специи. "Юве" играл плохо, нанёс лишь один удар по воротам за первые 25 минут. Мог забить лишь Криштиану Роналду при розыгрыше углового. Коломби вытащил. А Пелле мог и ответить. Не попал головой с углового. Пеццелла не раз опасно простреливал. Бругман в итоге открыл счёт идеальным штрафным ударом. Здесь фаворит также постепенно наращивал давление, также без темпа и остроты, также забил левый защитник. Алекс Сандро при розыгрыше углового получил скидку головой Де Лихта, принял и отлично пробил слёта.

Разница здесь была в начале второго тайма. "Ювентус" просто запер соперника в штрафной и не выпускал, пока не забил. Навес Куадрадо Дибала не достал, зато Сандро практически затолкал в ворота. "Парма" ответила. Удар головой Осорио Артур остановил лишь на линии. Де Лихт головой с подачи углового Куадрадо пробил лучше. И этот гол стал последним в матче.

Вряд ли можно извлечь какой-то важный вывод из этого матча. Кроме одного - яростная борьба за попадание в Лигу Чемпионов с самым прямым участием "Ювентуса" продолжается.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Торино" 1:1

Голы: Барроу 25 - Мандрагора 58

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Генуя. "Луиджи Феррарис"

"Дженоа" - "Беневенто" 2:2

Голы: Пандев 11, 21 - Виола 5 (пен.), Лападула 15

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Кальяри" 0:1

Гол: Жоао Педро 55 (пен.)

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Кротоне. "Эцио Шида"

"Кротоне" - "Сампдория" 0:1

Гол: Квальярелла 53