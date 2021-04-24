Фиорентина продлит контракт с Франком Рибери

"Фиорентина" предложила Франку Рибери продлить контракт до 2022-го года. Новое соглашение возможно, если француз согласится на уменьшение зарплаты в два раза. Сейчас игрок получает 4 млн евро в год.

Француз перешел в фиорентийский клуб в 2019-м году. С тех пор Рибери сыграл 46 матчей за "фиалок", в которых забил 5 голов и отдал 10 ассистов. Согласно данным Transfremarkt, цена 38-летнего игрока составляет 3 млн евро.