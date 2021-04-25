Серия А. Ювентус вновь не побеждает в гостях, Интер идёт к Скудетто в своём стиле

Серия А. 33-й тур

Флоренция. "Артемио Франки"

: Влахович 29 (пен.) - Мората 46

": Драговски, Касерес, Х. Пеццелла, Миленкович, Венути (Кварта 46), Пулгар, Амрабат, Кастровилли (Эйссерик 85), Игор (Бираги 72), Рибери (Куаме 72), Влахович

": Щесны, Куадрадо, Де Лихт, Бонуччи (Кулушевски 46), Кьеллини, Сандро, Бентанкур, Рабио, Рэмзи (МакКенни 69), Дибала (Мората 46), Криштиану Роналду

: Игор 40, Касерес 61, Бираги 88 - Де Лихт 52

И без того всегда горячее, принципиальное противостояние "Фиорентины" с "Ювентусом" должно было быть ещё горячее. Флорентийцы еле выбрались из тяжёлого периода победой в Вероне, не разговаривали с прессой, закрывались на базе. При этом получили уникальную возможность потопить злейшего врага. Именно это и требовали от них вчера болельщики, устроившие парад. Этот самый враг одержал лишь одну победу в пяти последних гостевых матчах, даже слабую "Парму" дома переиграл лишь с голами защитников. При этом хотел взять реванш за 0:3 от "фиалок" дома. Интрига была обеспечена.

Первый тайм лишь усилил интригу. "Ювентус" вновь провёл его отвратительно, чем не особо удивил. Нанёс лишь два удара по воротам, несмотря на 64 процента владения мячом. Кроме 5-7 первых и 5-7 последних минут тайма выглядел рыхлым, безразличным. Ужасным. "Фиорентина" также не блистала, но очень старалась. Миленкович пробил издали мощно (Щесны отбил), Пулгар также пробил издали - мяч от оппонента срикошетил в стойку. Влахович чуть не замкнул опаснейший прострел, а также исполнил "паненку" с пенальти после явной руки Рабио. Далее Щесны выпустил мяч из рук и чуть не привёз.

Отличная комбинация в концовке тайма Дибала-Бентанкур-Рэмзи, хотя и закончилась ударом валлийца мимо ворот на выходе один-на-один, принесла "Юве" надежду. Усилило её начало второго тайма. Мората через минуту после выхода на замену получил длинный заброс на правом фланге, пробежал и закрутил свой второй гол в восьми последних матчах. Здесь Драговски должен был не просто задеть мяч, а отбить. "Фиорентина" пыталась компенсировать, вновь образовался бардак вокруг Щесны. Влахович головой и Пулгар со штрафного пробили близко. Удар последнего издали с игры вытащил Щесны.

Лишь с 60-ой минуты на поле появилось что-то похожее на настоящий "Ювентус". "Бьянконери" начали давить. Кьеллини чуть не замкнул. Драговски вновь ошибся, и Миленковичу пришлось спасать от удара Роналду. Правда, постепенно хозяевам удалось успокоить игру и даже организовать несколько опасных атак. А в ответ Роналду головой не достал мяч как следует. Последние атаки в матче проводил как раз его аутсайдер.

"Ювентус" не побеждает в гостях в пятый раз из шести последних. На всех полях он пропускает в девятом матче подряд. Причём результат совершенно заслуженный. "Фиорентина" даже была ближе к победе. Криштиану Роналду не забивает в четвёртом матче подряд, чего в Италии с ним не случалось никогда. Португальцу и его команде следует немедленно просыпаться. Иначе место в Топ-4 уплывёт. Уже по итогам этого тура пока ещё чемпион может скатиться на пятое.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

: Дармиан 76

": Ханданович, Шкриньяр, Де Фрай, Бастони, Хакими (Д'Амброзио 79), Брозович (Гальярдини 79), Эриксен (Сенси 65), Барелла, Перишич (Дармиан 66), Лукаку, Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес 72)

": Сильвестри, Чеккерини (Давидович 46), Маньяни (Гюнтер 46), Димарко (Удоджи 72), Фараони, Илич, Тамез (Сальседо 65), Лазович, Барак, Бесса (Э. Колли 77), Лазанья

: Чеккерини 28, Маньяни 42, Барак 68

В Милане должно было быть и было гораздо спокойнее. Даже после двух ничьих подряд "Интер" остался спокоен, Антонио Конте не отрицает, что Скудетто близко. Доволен качеством игры и борьбой команды даже в не выигранных матчах. Не особо нервничает и Иван Юрич, хотя его "Верона" потеряла девятое место и проиграла шесть матчей из семи предыдущих. Он всё равно считает сезон очень удачным. Соответственно проходила и игра, весьма лениво, медленно, с острым недостатком скорости и ударов по воротам.

Мяч, разумеется, был у "Интера". Началось всё забросом на Лаутаро Мартинеса под выход один-на-один. Однако аргентинец не попал. Смещения и удары Хакими были то неточными, то чётко отбивались вратарём. А "Верона" в контратаке была обязана забивать. Бесса не пробил Хандановича в упор, Димарко же добил лишь рядом со стойкой. В третьей же четверти матча гости были активнее. Хотя, скорее всего, хозяева просто выманивали соперника. Как всегда, пытаясь усыпить его и поймать в контратаке. И это вновь удалось.

Чуть не удалось поймать в контратаке на 64-ой минуте, когда Лаутаро прошёл всех. Сильвестри отбил ногой. Штрафной Хакими отбила стойка. А в итоге Ашраф развернул контратаку, нашёл Дармиана, а тот убрал защитника и чётко пробил низом. Вновь сработала связка двух латералей, принесших победу практически на той же минуте в матче против "Кальяри".

В девяти своих последних матчах "Интер" ни разу не побеждал с разницей более одного мяча, ни разу не впечатлил по игре. Ну и что? Главное - что он одержал достаточно побед, почти не пропускал. До официального оформления Скудетто теперь осталось набрать лишь пять очков в пяти последних матчах сезона.