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Тассотти: Милан и Аталанта заслуживают места в ЛЧ, в Ювентусе я не уверен

Италия
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Интервью итальянского помощника Андрея Шевченко о положении дел в Милане

Тассотти: Милан и Аталанта заслуживают места в ЛЧ, в Ювентусе я не уверен

calcio.fanpage.it

Новина українською

Помощник Андрея Шевченко в сборной Украины и легендарный защитник "Милана" Мауро Тассоти в интервью La Gazzetta dello Sport высказал свое мнение о нынешнем положении дел в стане "россонери". Самые интересные выдержки приводим вашему вниманию.

Тассотти о Манджукиче: Он очень важный игрок, даже если и не играл долгое время. Он может придать вес атаке, если не будет Ибрагимовича, но ему нужна поддержка команды. Он такой игрок, которому нужно на поле больше свободы. Допустим, чтобы Леан был на острие, а Марио чуть сзади.

Тассотти о взрослении Ибрагимовича: Это поразительно! Интересно, какую пользу Златан принес бы "Милану" в 2010, если тогда был бы в нынешнем состоянии. Сегодня его значимость ощущается, даже если его нет на поле. Десять лет назад он был более противоречивым, более конфликтным.

Тассотти о том, чего не хватает "Милану", чтобы выиграть Скудетто: Команда должна быть укомплектована. Травмы вынудили таких людей, как Франк Кесси и Тео Эрнандес, работать на износ. И поэтому их результативность ухудшилась.

Тассотти о Влаховиче или Скамакку в качестве возможной замене Ибре: Две прекрасные перспективы. Они уже проявили себя в своих клубах и думаю, уже готовы пойти на повышение.

Тассотти о Стефано Пиоли: У него правильный путь, хоть и отличный от тех, кто был до него. Хоть он и не из "россонери", думаю, он на правильном пути.

Тассотти о возможном уходе Доннаруммы и Чалханоглу: Если бы они хотели уйти, они бы не вели переговоры новом контракте, не так ли?

Тассотти о Суперлиге: Разговоры разговорами, но мне кажется, что это неправильный выбор времени. В футболе должна быть меритократия. Лучше давайте подумаем о том, как сделать Серию А более сильной и привлекательной.

Тассотти о борьбе за место в Лиге чемпионов: Мы только что говорили о меритократии. Я говорю "Милан", потому что он этого заслуживает. И "Аталанта" по этой же причине. В "Ювентусе" я не уверен… "Наполи" показывает и игру и результат, "Ювентусу" будет сложно в этой борьбе.

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В статье: Украина Милан Мауро Тассотти
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Источник:
pianetamilan

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