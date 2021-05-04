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Под руководством молодого тренера Эмполи возвращается в Серию А

Италия
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Лучшая атака второго по силе чемпионата Италии

Под руководством молодого тренера Эмполи возвращается в Серию А

Фото: Твіттер Емполі

Новина українською

"Эмполи" победой над "Козенцой" со счетом 4:0 обеспечил себе официальное возвращение в Серию А.

Произошло это через два сезона пребывания Серии В.

"Адзурри" недоступны для "Монцы", "Салернитаны" и "Лечче" несмотря на то, что до конца соревнований осталось еще 2 тура.

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Творцом успеха команды стал молодой тренер Алессио Диониси.

"Эмполи" выходит в Серию А в пятый раз за последние 20 лет. На счету команды 18 побед, 16 ничьих и только 2 поражения. У "адзурри" лучшая атака и вторая в лиге лучшая защита.

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В статье: Серия А Серия В Эмполи Алессио Диониси
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