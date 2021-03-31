Лидер итальянской Серии В на 2 тура выбыл из соревнований

Лидер итальянской Серии В (вторая по рангу лига) "Эмполи" пришлось просить о переносе двух игр чемпионата. Причиной стали случаи COVID-19, они вызвали карантин для команды от властей провинции Тоскана.

В клубе зафиксирована новая вспышка коронавируса, но количество игроков и сотрудников, получивших положительные результаты, не называют.

В заявлении ФК "Эмполи" отмечается, что клуб получил приказ прекратить тренировки и перейти на карантин на 10 дней - до 7 апреля.

Поэтому "Эмполи" придется переносить матчи с "Кремонезе" в пятницу и "Кьево" - в понедельник, сообщает Football Italia.