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Лидер итальянской Серии В на 2 тура выбыл из соревнований
Из-за вспышки ковида
Фото: corrieredellosport.it/автор невідомий
Лидер итальянской Серии В (вторая по рангу лига) "Эмполи" пришлось просить о переносе двух игр чемпионата. Причиной стали случаи COVID-19, они вызвали карантин для команды от властей провинции Тоскана.
В клубе зафиксирована новая вспышка коронавируса, но количество игроков и сотрудников, получивших положительные результаты, не называют.
В заявлении ФК "Эмполи" отмечается, что клуб получил приказ прекратить тренировки и перейти на карантин на 10 дней - до 7 апреля.
Поэтому "Эмполи" придется переносить матчи с "Кремонезе" в пятницу и "Кьево" - в понедельник, сообщает Football Italia.
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