  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли

Италия
(1 голосов)

И это после разгрома от "Милана"

Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли

motor1

Новина українською

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил тренировочную сессию первой команды итальянского гранда после матча с "Миланом" (0:3).

Читайте также"Я думал, у меня будет другой состав". Пирло высказался о своем будущем в Юве после 0:3 от Милана

Португалец должен был принять участие в восстановительных занятиях, а также провести легкую тренировку вместе с партнерами, но вместо этого отправился с президентом клуба Андреа Аньелли и председателем совета директоров Джоном Элканном на завод Ferrari.

Некоторые итальянские СМИ даже утверждают, что Роналду уехал с фабрики на новом автомобиле. Напомним, Аньелли – председатель совета директоров Exor. Компания имеет вековую историю инвестиций, в том числе у автопроизводителей Stellantis и Ferrari.

"Ювентус" отстает на один зачетный пункт от "Наполи" и находится на пятой позиции. Пока команда Пирло не проходит в Лигу чемпионов на кампанию-2021/22. Контракт Криштиану с "Юве" истекает в июне следующего года. Он может покинуть клуб этим летом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Андреа Аньелли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
11.05.2021 в 09:49
А точно це було саме перед грою з Міланом? Бо на цих вихідних не тільки Юве-Мілан грали, але й Гран-прі Іспанії в Ф1 було. Тобто пілоти Феррарі мали б з пятниці по вечір неділі в Іспанії бути... Може фотка старіша?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...