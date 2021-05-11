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Уехал на новой машине? Роналду пропустил тренировку Юве и посетил завод Ferrari вместе с Аньелли
И это после разгрома от "Милана"
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустил тренировочную сессию первой команды итальянского гранда после матча с "Миланом" (0:3).
Португалец должен был принять участие в восстановительных занятиях, а также провести легкую тренировку вместе с партнерами, но вместо этого отправился с президентом клуба Андреа Аньелли и председателем совета директоров Джоном Элканном на завод Ferrari.
Can you calculate this? ????????— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021
C² + CR7 ⏩ C????#essereFerrari???? @Charles_Leclerc @Cristiano @Carlossainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um
Некоторые итальянские СМИ даже утверждают, что Роналду уехал с фабрики на новом автомобиле. Напомним, Аньелли – председатель совета директоров Exor. Компания имеет вековую историю инвестиций, в том числе у автопроизводителей Stellantis и Ferrari.
"Ювентус" отстает на один зачетный пункт от "Наполи" и находится на пятой позиции. Пока команда Пирло не проходит в Лигу чемпионов на кампанию-2021/22. Контракт Криштиану с "Юве" истекает в июне следующего года. Он может покинуть клуб этим летом.
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