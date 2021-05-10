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"Я думал, у меня будет другой состав". Пирло высказался о своем будущем в Юве после 0:3 от Милана
Андреа на связи
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Вчера, 9 мая, "Ювентус" выступил блекло в поединке с "Миланом" и уступил дома со счетом 0:3. После матча Серии А алленаторе "Старой синьоры" Андреа Пирло отметил следующее:
"Трудно объяснить такое поражение. Много чего у нас не получилось. Нет, я не ухожу в отставку. Я взялся за эту работу с энтузиазмом. Моя работа продолжается, даже несмотря на трудности. Думаю, у меня выйдет добиться большего, мы смотрим в будущее. Я буду продолжать свою работу, пока руководство не запретит мне это делать".
"У меня был другой проект, когда я приходил. Думал, что у меня будет другой состав, я пытался работать, основываясь на определенных принципах, но мне пришлось адаптироваться. Команда не сопротивляется изменениям, однако поначалу им было трудно свыкнуться с моими идеями. Я спокоен, клуб дал мне карт-бланш и всегда поддерживал. Проблемы вне поля не повлияли на раздевалку".
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