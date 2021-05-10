"Я думал, у меня будет другой состав". Пирло высказался о своем будущем в Юве после 0:3 от Милана

Вчера, 9 мая, "Ювентус" выступил блекло в поединке с "Миланом" и уступил дома со счетом 0:3. После матча Серии А алленаторе "Старой синьоры" Андреа Пирло отметил следующее:

"Трудно объяснить такое поражение. Много чего у нас не получилось. Нет, я не ухожу в отставку. Я взялся за эту работу с энтузиазмом. Моя работа продолжается, даже несмотря на трудности. Думаю, у меня выйдет добиться большего, мы смотрим в будущее. Я буду продолжать свою работу, пока руководство не запретит мне это делать".