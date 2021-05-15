Серия А. Гол и ассист Малиновского, Аталанта в Лиге Чемпионов, Специя остается

Генуя. "Луиджи Феррарис"

: Шомуродов 49, 85, Пандев 67 (пен.) - Д. Сапата 9, Малиновский 26, Гозенс 44, Пашалич 51

": Маркетти, Радованович, Мазьелло, Онген, Гильоне (Портанова 57), Ровелла, Зайц (Казо 46), Мелегони (Эбонг 78), Кассата (Шомуродов 46), Дестро (Пандев 46), Пьяца

": Голлини, Толой, Ромеро, Джимсити, Хатебур, Де Роон, Фройлер (Пессина 46), Гозенс (Паломино 76), Малиновский (Ламмерс 58), Миранчук (Муриэль 89), Д. Сапата (Пашалич 46)

: Ровелла 88 - Джимсити 62, Толой 71

Заявления "Аталанты" в последние недели не оставляли никаких сомнений. Команда чувствует себя отлично, собирается не просто попасть в Лигу Чемпионов в третий раз подряд, а и впервые в своей истории занять второе место. Её пошатнули удаления и потери очков в Реджо-Эмилии и Риме. Но, кроме этого, в десяти предыдущих турах она лишь побеждала. Победила и в 11-ом, обеспечив себе место в Топ-4. Не оставил сомнений и Руслан Малиновский, выйдя уже на "6+9" по схеме "гол+пас" в десяти последних матчах. Он и команда заслужили этот успех.

"Дженоа" уже официально осталась в Серии А. Тем не менее, начала мощно как раз она. Голлини отбил очень опасный удар Мелегони. Во время розыгрыша последующего углового ещё один бывший игрок "Аталанты" - Мазьелло - ударом задел стойку. Ответом на это был штурм с прессингом, перехватами, забросами, комбинациями, угловыми, не прекращавшийся до счёта 2:0. Вначале Руслан обыгрался с Сапатой, в окружении защитников нашёл его отличным пасом вразрез. Затем Дуван справа обошёл защитников и вратаря, удержал проекцию мяча на линии и выложил украинцу.

Далее игроки "Аталанты" уменьшили давление и несколько успокоились. Все, кроме Малиновского. Он сместился на левый фланг и начал подавать оттуда мячи. Сапата замкнул головой неточно. А вот Хатебур сбросил Гозенсу, легко замкнувшему головой. В начале второго тайма, правда, Джимсити подарил мяч Шомуродову под техничный удар с 20-ти метров низом. Миранчук и Пашалич разыграли комбинацию, очень похожую на первый гол и успокоили ненадолго. Рука Гозенса и контратака Пандева и Шомуродова вернули интригу. Впрочем, не очки. Те уехали из Генуи.

"Аталанта" подойдёт к финалу Кубка Италии в среду немного нервной из-за такого почти возвращения соперника, но счастливой. Она вновь в Лиге Чемпионов. Счастлив и Малиновский. Первый игрок команды с начала подсчёта такой статистики (2004-й год), которому удалось записать на свой счёт гол либо ассист в десяти матчах подряд.

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Специя. "Альберто Пикко"

: Сапонара 19, Нзола 22 (пен.), 74, Эрлич 84 - Белотти 55 (пен.)

": Зут, Феррер, Исмаили, Терци, Маркицца, М. Риччи (Сена 58), Маджоре, Побега (Эстевес 69), Агудело (Фариас 57), Нзола, Сапонара (Эрлич 77)

": Сиригу, Иццо (Синго 55), Нкулу, Бремер, Войвода (Верди 46), Ринкон (Базелли 78), Мандрагора, Лукич (Буонджорно 63), Ансальди, Белотти, Санабрия (Дзадза 65)

: Агудело 27, Побега 33, Фариас 80 - Войвода 32, Ринкон 57, Буонджорно 78, Бремер 84, Верди 90+1

В Специи задачи стояли совсем иного рода. Здесь встречались, пожалуй, единственные команды, которые "Беневенто" ещё может затянуть вместо себя в зону вылета. Обе опережали его на четыре очка. "Торино" вроде бы был в более приличной форме, проиграл лишь один из пяти последних матчей. Но затем проиграл второй из шести со счётом 0:7 дома. А от таких ударов быстро не оправляются. Даже если учесть то, что Давиде Никола приберёг многих лидеров в запасе. В этом он грубо ошибся. Его ставка не сыграла. И он сильно рискует.

"Специя" подходила к матчу в более слабой форме, победила лишь в одном из восьми последних матчей. Однако здесь не было сомнений в её преимуществе. Хотя она и владела мячом менее сорока процентов времени и создала не очень много. "Торо" до 44-ой минуты не пробивал по воротам вообще, выглядя совершенно опустошённым. Сапонара попадал в стойку, практически в той же атаке сместился слева и пробил в ближний угол. Войвода наступил на ногу Побеге, привезя пенальти. А на пенальти Белотти Нзола ответил ударом слёта с подачи углового.

В итоге ещё и Эрлич замкнул головой навес Фариаса.

В своём первом сезоне в истории в Серии А "Специи" удаётся обеспечить себе выживание за тур до финиша. Более того - разгромной победой над прямым конкурентом. Респект. А этот самый конкурент пропустил 11 мячей в двух последних матчах и разваливается в самый неподходящий момент. Если не победит "Лацио", а "Беневенто" победит "Кротоне" (логичные результаты) - встреча с тем самым "Беневенто" в последнем туре станет решающей.