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"Это будет матч европейского уровня". Пирло – о своих ожиданиях от финала Кубка Италии с Аталантой

Италия
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Андреа на связи

"Это будет матч европейского уровня". Пирло – о своих ожиданиях от финала Кубка Италии с Аталантой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию перед решающим поединком Кубка Италии с "Аталантой". Приводит слова тренера портал Football Italia.

"Это будет матч европейского уровня. Мы готовы и знаем, чего ожидать от соперника. "Ювентус" заслужил место в финале, мы хотим привезти кубок в Турин. Результаты в чемпионате Италии не повлияют на наш настрой. То, что произошло, осталось в прошлом".

"Зависит ли мое будущее от результата сегодняшней встречи? Я уже тысячу раз отвечал на этот вопрос. Я сосредоточен на том, чтобы выполнять свою работу. У нас еще будет время поговорить о будущем".

"Мне посчастливилось принять участие в двух финалах в первом же сезоне. У Гасперини это второй финал в карьере. У нас разные пути, мы разные тренеры. Джан Пьеро вывел "Аталанту" в плей-офф ЛЧ, его успех оценила вся Европа. А я лишь начинаю свой путь. Надеюсь, что на нем будет еще много таких матчей".

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо) Кубок Италии
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Источник:
Football Italia

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