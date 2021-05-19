"Это будет матч европейского уровня". Пирло – о своих ожиданиях от финала Кубка Италии с Аталантой

Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию перед решающим поединком Кубка Италии с "Аталантой". Приводит слова тренера портал Football Italia.

"Это будет матч европейского уровня. Мы готовы и знаем, чего ожидать от соперника. "Ювентус" заслужил место в финале, мы хотим привезти кубок в Турин. Результаты в чемпионате Италии не повлияют на наш настрой. То, что произошло, осталось в прошлом".

"Зависит ли мое будущее от результата сегодняшней встречи? Я уже тысячу раз отвечал на этот вопрос. Я сосредоточен на том, чтобы выполнять свою работу. У нас еще будет время поговорить о будущем".