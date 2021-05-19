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"Это будет матч европейского уровня". Пирло – о своих ожиданиях от финала Кубка Италии с Аталантой
Андреа на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Алленаторе туринского "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию перед решающим поединком Кубка Италии с "Аталантой". Приводит слова тренера портал Football Italia.
"Это будет матч европейского уровня. Мы готовы и знаем, чего ожидать от соперника. "Ювентус" заслужил место в финале, мы хотим привезти кубок в Турин. Результаты в чемпионате Италии не повлияют на наш настрой. То, что произошло, осталось в прошлом".
"Зависит ли мое будущее от результата сегодняшней встречи? Я уже тысячу раз отвечал на этот вопрос. Я сосредоточен на том, чтобы выполнять свою работу. У нас еще будет время поговорить о будущем".
"Мне посчастливилось принять участие в двух финалах в первом же сезоне. У Гасперини это второй финал в карьере. У нас разные пути, мы разные тренеры. Джан Пьеро вывел "Аталанту" в плей-офф ЛЧ, его успех оценила вся Европа. А я лишь начинаю свой путь. Надеюсь, что на нем будет еще много таких матчей".
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