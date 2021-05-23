Фонсека - главный кандидат на пост наставника Фиорентины

Сегодня, 23-го мая "Рома" проведет свой последний поединок под руководством Паулу Фонсеки - против "Специи". После этого португальский специалист покинет пост наставника "волков", Паулу сменит Жозе Моуриньо.

В СМИ активно ходят слухи о новом клубе Фонсеки. В частности, авторитетное итальянское издание Football Italia сообщает, что Паулу - главный кандидат на пост главного тренера "Фиорентины".

Ранее, в стан "фиалок" активно сватали нынешнего наставника "Наполи" Дженнаро Гаттузо, но итальянца не заинтересовал проект клуба из Флоренции.

По информации источника, "Фиорентина" уже выходила на контакт с Фонсекой и скоро приступит к обсуждению контракта.