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Фонсека - главный кандидат на пост наставника Фиорентины
Гаттузо отказался от предложения "фиалок"
Сегодня, 23-го мая "Рома" проведет свой последний поединок под руководством Паулу Фонсеки - против "Специи". После этого португальский специалист покинет пост наставника "волков", Паулу сменит Жозе Моуриньо.
В СМИ активно ходят слухи о новом клубе Фонсеки. В частности, авторитетное итальянское издание Football Italia сообщает, что Паулу - главный кандидат на пост главного тренера "Фиорентины".
Ранее, в стан "фиалок" активно сватали нынешнего наставника "Наполи" Дженнаро Гаттузо, но итальянца не заинтересовал проект клуба из Флоренции.
По информации источника, "Фиорентина" уже выходила на контакт с Фонсекой и скоро приступит к обсуждению контракта.
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