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Фонсека - главный кандидат на пост наставника Фиорентины

Италия
(1 голосов)

Гаттузо отказался от предложения "фиалок"

Фонсека - главный кандидат на пост наставника Фиорентины

Новина українською

Сегодня, 23-го мая "Рома" проведет свой последний поединок под руководством Паулу Фонсеки - против "Специи". После этого португальский специалист покинет пост наставника "волков", Паулу сменит Жозе Моуриньо.

В СМИ активно ходят слухи о новом клубе Фонсеки. В частности, авторитетное итальянское издание Football Italia сообщает, что Паулу - главный кандидат на пост главного тренера "Фиорентины".

Ранее, в стан "фиалок" активно сватали нынешнего наставника "Наполи" Дженнаро Гаттузо, но итальянца не заинтересовал проект клуба из Флоренции.

По информации источника, "Фиорентина" уже выходила на контакт с Фонсекой и скоро приступит к обсуждению контракта.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Паулу Фонсека
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (2)
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гомонай (ужгород)
23.05.2021 в 20:39
шкода фІОРЕНТІНУ
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Red_Cat (Салоники)
23.05.2021 в 20:15
Пошла Фон Сека по рукам...
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