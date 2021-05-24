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Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А 

Италия
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Пирло все же не оставил Юве без ЛЧ 

Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Симпатии большинства нейтральных болельщиков были на стороне “Наполи”, но команде Дженнаро Гаттузо не удалось пробиться в Лигу чемпионов. В последнем туре “Наполи” не смог обыграть “Верону” – 1:1.

“Наполи” мог оставить без Лиги чемпионов “Ювентус”, но своей ничьей подарил шанс “Юве”. И экс-чемпион “поблагодарил” южан за подарок, разгромив “Болонью” 4:1.

Впервые за семь лет смог пробиться в Лигу чемпионов в “Милан”. “Россонери” обыграли “Аталанту” 2:0, благодаря двум голам Кессье с пенальти.

Читайте такжеСерия А. Милан второй, Ювентус также в Лиге Чемпионов, провал Наполи

Представительство в еврокубках от Италии

  • Лига чемпионов: “Интер”, “Милан”, “Аталанта”, “Ювентус”
  • Лига Европы: “Наполи”, “Лацио”
  • Лига конференции: “Рома”
# Команда И В Н П М РМ О
1 "Интер" 38 28 7 3 89-35 +54 91
2 "Милан" 38 24 7 7 74-41 +33 79
3 "Аталанта" 38 23 9 6 90-47 +43 78
4 "Ювентус" 38 23 9 6 77-38 +39 78
5 "Наполи" 38 24 5 9 86-41 +45 77
6 "Лацио" 38 21 5 12 61-55 +6 68
7 "Рома" 38 18 8 12 68-58 +10 62
8 "Сассуоло" 38 17 11 10 64-56 +8 62
9 "Сампдория" 38 15 7 16 52-54 -2 52
10 "Эллас Верона" 38 11 12 15 46-48 -2 45
11 "Дженоа" 38 10 12 16 47-58 -11 42
12 "Болонья" 38 10 11 17 51-65 -14 41
13 "Фиорентина" 38 9 13 16 47-59 -12 40
14 "Удинезе" 38 10 10 18 42-58 -16 40
15 "Специя" 38 9 12 17 52-72 -20 39
16 "Кальяри" 38 9 10 19 43-59 -16 37
17 "Торино" 38 7 16 15 50-69 -19 37
18 "Беневенто" 38 7 12 19 40-75 -35 33
19 "Кротоне" 38 6 5 27 45-92 -47 23
20 "Парма" 38 3 11 24 39-83 -44 20
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В статье: Ювентус (Турин) Аталанта (Бергамо) Интер (Милан) Рома (Рим) Наполи (Неаполь) Милан
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