Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А 

Симпатии большинства нейтральных болельщиков были на стороне “Наполи”, но команде Дженнаро Гаттузо не удалось пробиться в Лигу чемпионов. В последнем туре “Наполи” не смог обыграть “Верону” – 1:1.

“Наполи” мог оставить без Лиги чемпионов “Ювентус”, но своей ничьей подарил шанс “Юве”. И экс-чемпион “поблагодарил” южан за подарок, разгромив “Болонью” 4:1.

Впервые за семь лет смог пробиться в Лигу чемпионов в “Милан”. “Россонери” обыграли “Аталанту” 2:0, благодаря двум голам Кессье с пенальти.

Представительство в еврокубках от Италии

Лига чемпионов: “Интер”, “Милан”, “Аталанта”, “Ювентус”

Лига Европы: “Наполи”, “Лацио”

Лига конференции: “Рома”