Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан и Ювентус пролезли в Лигу чемпионов, Наполи пятый, Рома в Лиге конференции. Итоговая таблица Серии А
Пирло все же не оставил Юве без ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Симпатии большинства нейтральных болельщиков были на стороне “Наполи”, но команде Дженнаро Гаттузо не удалось пробиться в Лигу чемпионов. В последнем туре “Наполи” не смог обыграть “Верону” – 1:1.
“Наполи” мог оставить без Лиги чемпионов “Ювентус”, но своей ничьей подарил шанс “Юве”. И экс-чемпион “поблагодарил” южан за подарок, разгромив “Болонью” 4:1.
Впервые за семь лет смог пробиться в Лигу чемпионов в “Милан”. “Россонери” обыграли “Аталанту” 2:0, благодаря двум голам Кессье с пенальти.
Представительство в еврокубках от Италии
- Лига чемпионов: “Интер”, “Милан”, “Аталанта”, “Ювентус”
- Лига Европы: “Наполи”, “Лацио”
- Лига конференции: “Рома”
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Интер"
|38
|28
|7
|3
|89-35
|+54
|91
|2
|"Милан"
|38
|24
|7
|7
|74-41
|+33
|79
|3
|"Аталанта"
|38
|23
|9
|6
|90-47
|+43
|78
|4
|"Ювентус"
|38
|23
|9
|6
|77-38
|+39
|78
|5
|"Наполи"
|38
|24
|5
|9
|86-41
|+45
|77
|6
|"Лацио"
|38
|21
|5
|12
|61-55
|+6
|68
|7
|"Рома"
|38
|18
|8
|12
|68-58
|+10
|62
|8
|"Сассуоло"
|38
|17
|11
|10
|64-56
|+8
|62
|9
|"Сампдория"
|38
|15
|7
|16
|52-54
|-2
|52
|10
|"Эллас Верона"
|38
|11
|12
|15
|46-48
|-2
|45
|11
|"Дженоа"
|38
|10
|12
|16
|47-58
|-11
|42
|12
|"Болонья"
|38
|10
|11
|17
|51-65
|-14
|41
|13
|"Фиорентина"
|38
|9
|13
|16
|47-59
|-12
|40
|14
|"Удинезе"
|38
|10
|10
|18
|42-58
|-16
|40
|15
|"Специя"
|38
|9
|12
|17
|52-72
|-20
|39
|16
|"Кальяри"
|38
|9
|10
|19
|43-59
|-16
|37
|17
|"Торино"
|38
|7
|16
|15
|50-69
|-19
|37
|18
|"Беневенто"
|38
|7
|12
|19
|40-75
|-35
|33
|19
|"Кротоне"
|38
|6
|5
|27
|45-92
|-47
|23
|20
|"Парма"
|38
|3
|11
|24
|39-83
|-44
|20
Популярное сейчас
- Украина – Бахрейн. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Кассано: Очередной скандал в Италии. Один из лучших тренеров страны переходит в Шахтер
- Украина - Бахрейн. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- За вылет из Серии А президент клуба отказался оплачивать команде билеты на самолет
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО