Серия А. Милан второй, Ювентус также в Лиге Чемпионов, провал Наполи

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

: Кесси 43 (пен.), 90+3 (пен.)

": Голлини, Ромеро, Толой (Паломино 87), Джимсити, Меле (Пашалич 79), Де Роон, Фройлер (Миранчук 87), Гозенс, Пессина (Муриэль 46), Малиновский, Д. Сапата

": Д. Доннарумма, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес, Кесси, Беннасер (Крунич 61), Салемакерс (Далот 79), Диас (Мейте 62), Чалханоглу, Леау (Манджукич 79)

: Фройлер 47, Де Роон 69, Толой 86 - Манджукич 82, Крунич 90+2, Далот 90+3

: Де Роон 90+3 (прямая красная)

Эпицентр землетрясения последнего тура Серии А должен был находиться в Бергамо. "Милан" ехал туда побеждать после 0:0 против "Кальяри", выбившего ветер из парусов команды и болельщиков. "Аталанта" искала то же, постоянно говоря о желании занять второе место впервые в истории клуба. Она казалась фаворитом после 29-ти очков в 11-ти матчах лиги. Впрочем, "Милан" полагался на её усталость и разочарование после игры и поражения в финале Кубка в среду. Андрей Шевченко считал эту усталость "Богини" из-за её ставки на энергичный футбол очень важным фактором. Оказался прав.

Можно было заявить, что "Милан" приехал ставить "автобус", мешать футболу, замедлять темп. Он владел мячом лишь тридцать процентов времени, закрывался в обороне. Хотя резон в этом был. Выдержать штурм сильной в первых таймах и сильной в атаке вообще "Аталанты", а во втором поймать её на усталости, как в последнее время поймали "Ювентус" и "Рома", чуть не поймали "Дженоа" и "Фиорентина". Вначале удалось поймать даже с опережением графика. Обмен ударами издали Салемакерса и Малиновского, затем унылые полчаса, затем прорыв Эрнандеса и грязный подкат двух защитников.

Во втором тайме с Луисом Муриэлем вместо опорника Пессины и проснувшимся Малиновским хозяева начали давить. Руслан вывел Сапату фирменным пасом вразрез, Муриэль пытался прорываться слева. Правда, оба колумбийца свои удары смазали, а лучший момент был у контратаке Леау. Тот пробил мимо вратаря в стойку. Удары Малиновского издали легко брал вратарь и отбивали рекламные щиты. "Россонери" защищались довольно комфортно, напоминая такой уверенностью, что не пропускали и в четырёх предыдущих матчах. А в итоге ещё и Франк Кесси реализовал свой 11-ый пенальти в сезоне.

"Милан" подтверждает реноме гостевой команды. Более того - бьёт рекорд лиги всех времён по победам в гостях за сезон - 16. Зимний чемпион избегает антирекорда последних 86-ти лет и не падает ниже Топ-4. Более того - он второй впервые с 2012-го года. "Милан" вернулся.

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Болонья. "Ренато Даль'Ара"

: Орсолини 85 - Кьеза 6, Мората 29, 47, Рабио 45+2

": Скорупски, Томиясу, Медель (Антов 58), Сумаро, Де Сильвестри (Фараго 68), Схутен (Балдурссон 80), Сванберг, Сков Ольсен (Орсолини 57), Виньято (Сансоне 57), Барроу, Паласио

": Щесны (Пинсольо 68), Куадрадо, Де Лихт (Бонуччи 46), Кьеллини (Артур 58), Сандро, Рабио, Данило (Бернардески 67), Кулушевски, Кьеза (МакКенни 58), Мората, Дибала

: Медель 44 - Мората 37, МакКенни 66

Где очень быстро стало ясно, что эпицентра не будет, так это в Болонье. Даже до матча Синиша Михайлович надеялся на мотивацию подопечных. То есть не был уверен в этом. Андреа Пирло как раз был очень уверен в команде, говоря, что она была мертва и похоронена после 0:3 от "Милана", а теперь восстала и уверена в себе. Победы над "Сассуоло", "Интером" в лиге и "Аталантой" в финале Кубка подтверждали это. Правда, спокойствие нарушил неожиданный отход Криштиану Роналду в таком матче на скамью запасных, ведь никто не говорил о травме. Но без него справились даже лучше.

"Болонья" больше владела мячом, после раннего пропущенного огрызалась большей частью силами Паласио. Однако приблизиться к голу не сумела. А "Юве" закончил первый тайм 3:0. Вначале Мората отдал пяткой, Кулушевски навесил справа, Рабио замкнул плохо, а автор победного гола в Кубке Кьеза добил. Затем Дибала поиздевался над защитником также справа и навесил на голову Морате в метре от пустых ворот. После этого Кулушевски послал в прорыв Рабио, в начале второго тайма Мората забил с паса... вратаря Щесны. И можно было переключаться на другие матчи.

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Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

: Ррахмани 61 - Фараони 69

": Мерет, Ди Лоренцо, Манолас, Ррахмани, Хюсай (Руи 71), Бакайоко (Петанья 81), Руис, Лосано (Политано 68), Зелински (Мертенс 71), Инсинье, Осимхен

": Пандур (А. Берарди 64), Давидович (Удоджи 46), Чеккерини (Ловато 76), Гюнтер, Фараони (Рюгг 76), Илич, Димарко, Лазович, Бесса, Дзакканьи, Калинич (Лазанья 64)

: Лосано 20, Бакайоко 71, Хюсай 90 - Илич 32, Давидович 38, Удоджи 54, Димарко 56

Не особо ожидался эпицентр и у подножия Везувия. "Наполи" в отличной форме, шёл на второй второй круг по набранным очкам в истории, три предыдущих матча выиграл с общим счётом 11:2. "Верона" же побеждала лишь однажды в 12-ти последних матчах, в Неаполе проиграла семь подряд, четыре из них разгромно. Ей не было за что играть, её тренер Иван Юрич честно признался, что думает об уходе и подытоживал сезон. Хотя это была та же команда, которая победила "Наполи" в первом круге со счётом 3:1. И она вновь сумела удивить, в который раз выставив "везувиани" лузерами.

"Наполи" играл так, как в концовке первого круга, когда проигрывал таким командам и чуть не лишился главного тренера. Команда Дженнаро Гаттузо нервничала, действовала медленно, бесцельно владела мячом. Она перестреляла соперника по ударам со счётом 16:8, но с игры, можно сказать, не угрожала ему ничем. Лишь в неразберихе во время подачи углового Ррахмани поразил ворота бывшей команды. Да и этого не хватило. Хюсай не прервал заброс на Фараони, хотя был на мяче, Марко Давиде прорвался и забил. Ответом на это были лишь заблокированные и неточные удары.

Южная команда вновь не выдерживает проверки на прочность в противостоянии с "Ювентусом" и потому отдаёт ему своё место в Лиге Чемпионов.

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Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

: Кирьякопулос 10, Берарди 78 (пен.)

: Кирьякопулос 61 (С, вторая жёлтая)

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Специя. "Альберто Пикко"

: Верде 6, Побега 38 - Эль-Шаарави 52, Мхитарян 85

На фоне борьбы за Лигу Чемпионов борьба за седьмое место ожидаемо осталась в тени. Хотя там поначалу также просматривался переворот. Роберто Де Дзерби, даже несмотря на заявление об уходе, не переставал говорить о желании вывести команду в Еврокубки. В концовке сезона она сделала для этого очень много. Одержала семь побед в последних девяти матчах. В том числе и переиграв унылого после поражения в дерби "Лацио". 0:2 и даже 1:2 "Ромы" в Специи выводили "нероверди" в Лигу Конференций. Однако на 85-ой минуте Мхитарян замкнул прострел Джеко.

"Рома" в итоге обошла "Сассуоло" благодаря лучшей разнице мячей - "плюс десять" против "плюс восьми". Именно благодаря этому показателю Жозе Моуриньо в следующем сезоне будет тренировать команду в Еврокубке.

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Турин. "Олимпико Гранде Торино"

: Бремер 29 - Тельо 72