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И без Роналду справились. Ювентус - Болонья 4:1. Видео голов и обзор матча

Италия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Ювентус - Болонья, чемпионат Италии, 23 мая 2021

И без Роналду справились. Ювентус - Болонья 4:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Туринский Ювентус перед последним туром Серии А зависел от конкурентов. Чтобы попасть в топ-четверку, которая гарантирует участие в Лиге Чемпионов, Старой Синьоре нужна была осечка Наполи или Милана. Но и сам Ювентус должен был выполнить задание - обыграть Болонью. Андреа Пирло пошел на неожиданный шаг - он оставил Криштиану Роналду в резерве, но это не помешало туринцам разобраться с соперником. Дублем выстрелил Мората, добавили голы Кьеза и Рабио. А главное - Верона не проиграла Наполи, что позволило бьянконери финишировать на четвертом месте. Поэтому Лига Чемпионов в следующем сезоне будет с Ювентусом.

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус" 1:4

Голы: Орсолини 85 - Кьеза 6, Мората 29, 47, Рабио 45+2

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В статье: Ювентус (Турин) Болонья Альваро Мората
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