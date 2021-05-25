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Конте – о победе Интера в Серии А: Я посвящаю Скудетто себе

Италия
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Интересная позиция Антонио

Конте – о победе Интера в Серии А: Я посвящаю Скудетто себе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Алленаторе миланского "Интера" Антонио Конте прокомментировал успех "нерадзурри" в чемпионате Италии по итогам сезона-2020/21.

"Кому я посвящаю Скудетто? Себе. Ведь я знаю, что это был непростой путь, имею в виду два последних года. Мне пришлось потрудиться на максимуме своих возможностей. Были моменты сомнений – в себе и в других вещах. Тем не менее, "Интер" – сильная команда, которая сумела преодолеть все трудности".

"Думаю, это закономерный финиш великолепного сезона в нашем исполнении. Парни набрали 91 зачетный пункт, забили больше 90 мячей. Мы лучшие в защите и вторые по результативности в атаке".

"Когда я пришел в "Интер", то оказал на себя давление, потому что пришел в команду, которая не побеждала, как "Ювентус" предыдущие 9 лет. Я доволен выигрышем Скудетто. Мой менталитет, труд и жертвы – единственное оружие, которое у меня есть".

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В статье: Антонио Конте Серия А Чемпионат Италии Интер (Милан) Скудетто
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Источник:
Daily Mail

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