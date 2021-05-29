Райола ведет переговоры с Барселоной, Ювентусом и ПСЖ на счет перехода Доннаруммы

Агент итальянского голкипера Джанлуиджи Доннаруммы Мино Райола продолжает искать ему клуб.

На данный момент он уже провел переговоры с "Барселоной". Испанцы заявили, что для них Тер Штеген - номер один, и они не собираются искать ему замену. Правда, окончательное "нет" боссы "блауграны" не сказали, ведь они размышляют над тем, чтобы воспользоваться возможностью подписать голкипера на правах свободного агента. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также Райола контактирует с французским "ПСЖ" и итальянским "Ювентусом".

Напомним, что "Милан" на протяжении долгого времени не мог договориться на счет продления контракта с Доннарумма. "Росонери" решили и не ждать ответа вратаря, и не соглашаться на их с агентом условия, оформив тем временем трансфер основного вратаря "Лилля" Майка Меньяна .

Джанлуиджи Доннарума находился в структуре "Милана" на протяжении восьми лет. Сейчас аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.