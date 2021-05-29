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Интер договорился о продлении контракта со звездой клуба
Аргентинец останется в миланской команде
Звездный нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес останется в клубе до 2024-го года.
"Нерадзурри" и Мартинес достигли соглашения о продлении контракта еще в январе. Решение было принято бывшими агентами игрока.
На ближайшие дни запланирована встреча руководителей клуба с новым агентом форварда для завершения продления контракта до 2024-го года. Лаутаро будет получать 5 млн евро в год.
В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 11 ассистов.
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Источник:Николо Скира
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