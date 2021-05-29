Интер договорился о продлении контракта со звездой клуба

Звездный нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес останется в клубе до 2024-го года.

"Нерадзурри" и Мартинес достигли соглашения о продлении контракта еще в январе. Решение было принято бывшими агентами игрока.

На ближайшие дни запланирована встреча руководителей клуба с новым агентом форварда для завершения продления контракта до 2024-го года. Лаутаро будет получать 5 млн евро в год.

В прошлом сезоне нападающий провел 38 матчей в Серии А, забил 17 голов и отдал 11 ассистов.