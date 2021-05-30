Лацио вышел на контакт с Боатенгом. Джером также интересен Роме Моуриньо

Джером Боатенг покинул мюнхенскую "Баварию" по истечению контракта. Ряд европейских клубов проявляет интерес к немецкому защитнику.

По информации Sky Sport Germany, Боатенг попал на радары римских клубов - "Лацио" и "Роме". Спортивный директор "орлов" Игли Тар уже вышел на контакт с игроком и ведет переговоры.

В свою очередь "волки" пока не ведут никаких переговоров с центрбэком, но кандидатура Джерома интересует лично новоиспеченного главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо.

В сезоне 2020/21 во всех турнирах 32-летний Боатенг 39 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.