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Лацио вышел на контакт с Боатенгом. Джером также интересен Роме Моуриньо
Римские клубы ведут борьбу за немецкого защитника
Sky Sport Germany
Джером Боатенг покинул мюнхенскую "Баварию" по истечению контракта. Ряд европейских клубов проявляет интерес к немецкому защитнику.
По информации Sky Sport Germany, Боатенг попал на радары римских клубов - "Лацио" и "Роме". Спортивный директор "орлов" Игли Тар уже вышел на контакт с игроком и ведет переговоры.
В свою очередь "волки" пока не ведут никаких переговоров с центрбэком, но кандидатура Джерома интересует лично новоиспеченного главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо.
В сезоне 2020/21 во всех турнирах 32-летний Боатенг 39 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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