Перед тем как возглавить Тоттенхэм, Фонсека хочет заменить весь свой тренерский штаб

Бывший наставник донецкого "Шахтера" и итальянской "Ромы" Пауло Фонсека становится все ближе до тренерского мостика лондонского "Тоттенхэма".

Однако португалец считает, что из-за его штаба в игроков "волков" в прошлом сезоне было много травм. Он хочет заменить свою команду, перед тем как возглавить "Тоттенхэм". Кандидатов в штаб специалист обсудит с руководством клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Также инсайдер отмечает, что бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи вскоре официально начнет работу в "Тоттенхэме".

Напомним, что "Рома" попрощалась с Фонсекой после двух лет португальца в клубе. До Серии А Пауло работал в донецком "Шахтере" на протяжении трех сезонов.