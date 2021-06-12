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Перед тем как возглавить Тоттенхэм, Фонсека хочет заменить весь свой тренерский штаб
Все из-за проблем в прошлом сезоне
фото - Олександр Приходько
Бывший наставник донецкого "Шахтера" и итальянской "Ромы" Пауло Фонсека становится все ближе до тренерского мостика лондонского "Тоттенхэма".
Однако португалец считает, что из-за его штаба в игроков "волков" в прошлом сезоне было много травм. Он хочет заменить свою команду, перед тем как возглавить "Тоттенхэм". Кандидатов в штаб специалист обсудит с руководством клуба. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Также инсайдер отмечает, что бывший спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи вскоре официально начнет работу в "Тоттенхэме".
Напомним, что "Рома" попрощалась с Фонсекой после двух лет португальца в клубе. До Серии А Пауло работал в донецком "Шахтере" на протяжении трех сезонов.
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