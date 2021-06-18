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Кристиану Эриксену придется искать новый клуб - он не сможет играть в Интере
Да и вообще в Италии
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
После имплантации кардиовертера-дефибриллятора полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сможет вести обычную жизнь и продолжать играть в футбол на профессиональном уровне. Но уже не в Италии, где он выступает за миланский "Интер".
В Италии по протоколу Cocis (Оргкомитета по кардиологии спортивного фитнеса), который был обновлен в 2017 году, запрещено заниматься спортом на профессиональном уровне с таким имплантатом.
Дело в том, что любой контакт может повредить устройство и подвергнуть риску жизнь спортсмена, сообщает AS.
Этот факт вносит неопределенность в будущее Эриксена. Он мог бы вернуться к футболу, но не в "Интере" и ему придется покинуть итальянский футбол.
К слову, внутренний дефибриллятор используют другие профессиональные футболисты. Он есть у голландца Блинд, который поиграл с Эриксеном в "Аяксе". Он также пережил шок в товарищеском матче против "Герты" - во время игры у него возникли проблемы с кардиовертером-дефибриллятором.
Напомним, что на 30-й минуте матча 1 тура Евро-2020 Дания - Финляндия у Кристиана Эриксена во время игры остановилось сердце. Он пережил клиническую смерть, но игрока удалось реанимировать медикам.
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