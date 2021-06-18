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Кристиану Эриксену придется искать новый клуб - он не сможет играть в Интере

Италия
(2 голосов)

Да и вообще в Италии

Кристиану Эриксену придется искать новый клуб - он не сможет играть в Интере

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После имплантации кардиовертера-дефибриллятора полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен сможет вести обычную жизнь и продолжать играть в футбол на профессиональном уровне. Но уже не в Италии, где он выступает за миланский "Интер".

В Италии по протоколу Cocis (Оргкомитета по кардиологии спортивного фитнеса), который был обновлен в 2017 году, запрещено заниматься спортом на профессиональном уровне с таким имплантатом.

Дело в том, что любой контакт может повредить устройство и подвергнуть риску жизнь спортсмена, сообщает AS.

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Этот факт вносит неопределенность в будущее Эриксена. Он мог бы вернуться к футболу, но не в "Интере" и ему придется покинуть итальянский футбол.

К слову, внутренний дефибриллятор используют другие профессиональные футболисты. Он есть у голландца Блинд, который поиграл с Эриксеном в "Аяксе". Он также пережил шок в товарищеском матче против "Герты" - во время игры у него возникли проблемы с кардиовертером-дефибриллятором.

Напомним, что на 30-й минуте матча 1 тура Евро-2020 Дания - Финляндия у Кристиана Эриксена во время игры остановилось сердце. Он пережил клиническую смерть, но игрока удалось реанимировать медикам.

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В статье: Дания Кристиан Эриксен Интер (Милан) Дэйли Блинд Дейли Блинд
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Комментарии (3)
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kalan-86 (Анкара)
18.06.2021 в 22:48
29 лет это 3-4 года до конца карьеры (по крайней мере на топ уровне), а то раньше. Талантливые футболисты завязывали по разным причинам 17-20 лет, так и не добравшись до мечты. Жаль конечно, но куда важнее, что остался жив! Деньги уже заработаны, да и тренерскую (или любую другую) карьеру ещё ни кто не отменял. Так что Кристиану здоровья и хорошенько подумать, нужно ли уже так рисковать, когда по сути 90% спортивного пути уже пройдено.
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
18.06.2021 в 22:38
Любой контакт может повредить устройство только в Италии или в других странах другие контакты? Что-то не клеится отмазка.
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+1
0
martun (Дніпро)
18.06.2021 в 22:27
А кто захочет брать грех на душу,футбол это контактный вид спорта и любой стык может быть последним в жизни Эриксона.Так что мое мнение ему с футболом нужно завязывать.
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+5
0


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