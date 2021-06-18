Златана Ибрагимовича прооперировали, стало известно, когда он вернется

Нападающий итальянского "Милана", швед Златан Ибрагимович, перенес артроскопическую операцию на левом колене.

Клуб не сообщил о сроках восстановления. Однако, по данным Sky Sport Italia, возвращение 39-летнего игрока на поле ожидают в середине августа - он пропустит 2 месяца.

Златан после длительного перерыва получил приглашение в сборную Швеции, но не поехал на Евро-2020 из-за травмы.