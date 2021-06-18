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Златана Ибрагимовича прооперировали, стало известно, когда он вернется
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий итальянского "Милана", швед Златан Ибрагимович, перенес артроскопическую операцию на левом колене.
Клуб не сообщил о сроках восстановления. Однако, по данным Sky Sport Italia, возвращение 39-летнего игрока на поле ожидают в середине августа - он пропустит 2 месяца.
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Златан после длительного перерыва получил приглашение в сборную Швеции, но не поехал на Евро-2020 из-за травмы.
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